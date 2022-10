Subcomisión parlamentaria actualizará el pacto contra la violencia machista

Todos los grupos parlamentarios menos Vox han apoyado este miércoles la creación de una subcomisión en el Congreso para renovar y actualizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que hace cinco años consensuó 290 medidas para luchar contra las agresiones machistas.

El Gobierno deberá remitir una evaluación precisa de la ejecución de cada medida por parte de las distintas administraciones involucradas y de su presupuesto y la subcomisión celebrará comparecencias de expertos, organizaciones e instituciones para presentar sus conclusiones antes de junio de 2023.

La portavoz del PSOE, Lidia Guinart, ha valorado tanto la ley integral contra la violencia de género como el pacto alcanzado hace un lustro al recordar que han descendido los asesinatos, han aumentado las denuncias y ha mejorado la protección de las víctimas, pero ha subrayado la necesidad de actualizar las medidas pactadas y ha abogado por buscar de nuevo el consenso, aparcando las diferencias.

Con ella ha coincidido la portavoz del PP, Marta González, quien, no obstante, no ha ahorrado críticas al Gobierno por la "absoluta falta de transparencia" al no haber hecho públicos los datos de las medidas implementadas o del gasto ejecutado.

Según la portavoz socialista, el Gobierno está ultimando esa fotografía, necesaria para actualizar las medidas.

González, quien ha afirmado que algunas asociaciones de mujeres les han advertido de que se ha gastado dinero del pacto en materiales efímeros y superfluos, como gorras, bolsas o servilletas, ha recordado también la abstención de Podemos cuando el Pacto de Estado se votó hace cinco años.

Si lo hicieron fue porque la formación morada quería medidas más ambiciosas y con un calendario, ha explicado desde Unidas Podemos Isabel Franco, quien ha subrayado el trabajo "incesante y comprometido" realizado desde entonces y la decisión del Ministerio de Igualdad de convertir la ejecución del pacto en una prioridad.

Solo Vox ha votado en contra de la creación de la subcomisión, un órgano que solo apoyarían si su objetivo fuera dar la vuelta al pacto y la ley integran contra la violencia de género o "dejar de regar con dinero público" a asociaciones, ha manifestado su portavoz, Carla Toscano.