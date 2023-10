Suárez (PP) toma posesión de su cargo de senador autonómico y recalca que "la amnistía no cabe" en la Constitución

El senador autonómico de Aragón Eloy Suárez (PP) ha tomado posesión de su cargo este martes, 3 de septiembre, y ha indicado a los medios de comunicación que "la amnistía no cabe" en la Constitución de 1978.

Suárez ha señalado que los senadores autonómicos tienen que impulsar "los asuntos que preocupan" a la región que representan, añadiendo que en esta legislatura "hay problemas serios" porque si Pedro Sánchez conforma su Gobierno de España con apoyo de los independentistas "va a haber españoles de primera y de segunda" y Aragón estará "en riesgo".

"Si los catalanes piden más dinero, los que vamos a perder somos los aragoneses", ha continuado Eloy Suárez, quien ha confiado en que "la voluntad de todos los aragoneses se traslade al hemiciclo" del Senado.

"No puede ser que un juez condene a alguien y esas personas no cumplan las penas" porque "es un ataque frontal a la Constitución" ya que "viene a decir que en España no se respetan los derechos y las libertades y que somos casi una república bananera".

Ha manifestado que el expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, también senador autonómico "hacía un discurso de cara a la galería, pero siempre ha respetado la disciplina del PSOE".

También ha dicho que la petición de los independentistas catalanes de condonación del FLA de Cataluña "es un auténtico ataque al resto de comunidades" y equivale a "desguazar el Estado". "Pedro Sánchez no tiene principios ni límites", ha concluido.