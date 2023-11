Suárez (IU) lamenta que el Gobierno del PP prorrogue "de forma irresponsable" los presupuestos de 2024

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha lamentado este miércoles que el Gobierno del PP prorrogue "de forma irresponsable" los presupuestos de 2024. "El ejecutivo local, inspirándose en un clásico de la política, como Mario Moreno 'Cantinflas', nos ha explicado que la prórroga presupuestaria no es prorrogante, porque en realidad no prorroga política si no técnicamente", añade.

El edil, "ante esta brillante, absurda e insólita explicación, inédita en la política" tiene la duda de si la prórroga no prorrogante de "carácter técnico" causará dilaciones en las inversiones y "en el gasto social que tanto necesita Oviedo".

Para concluir, ha señalado que "parece que las cuestiones presupuestarias son obra del conejo de Alicia en el país de las Maravillas, en donde se nos dice que tenemos presupuestos que suben bajando, necesidades ciudadanas que desparecen y prórrogas que, como los ángeles, existen sin existir".

Ante todo esto, desde IU-Convocatoria por Oviedo constatan que "lo verdaderamente real es que efectivamente el equipo de gobierno confirma la prórroga, haciendo uso además de la falsedad, al negar que en el Ayuntamiento de Oviedo jamás se había aprobado un presupuesto en tiempo y forma, siendo aprobado el del presente año en un pleno extraordinario celebrado en diciembre de 2022", añade.