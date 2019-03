Suárez Illana apuesta por la concordia y conciliación y pide erradicar las faltas de respeto a representantes políticos

El número dos del PP por Madrid al Congreso de los Diputados, Adolfo Suárez Illana, ha asegurado este jueves en Logroño que debe renacer "el espíritu de la concordia" en la sociedad española y es necesario que se erradiquen de la vida pública y política "las faltas de respeto" hacia los representantes políticos "por muy en desacuerdo" que se pueda estar con ellos.

Suárez Illana ha realizado estas declaraciones minutos antes de participar en el foro 'La España necesaria: Libertad y concordia', organizado por el PP de La Rioja. Un encuentro abierto al público y que forma parte de los foros impulsados por esta formación política como lugares de encuentro de la sociedad riojana para el análisis, la reflexión y el diálogo sobre temas de actualidad.

El hijo de Adolfo Suárez ha destacado que se debe "hacer renacer el espíritu de la concordia y abordar los retos de futuro con esos mismos términos de concordia y conciliación". "Yo soy partidario de este espíritu" y para conseguirlo, ha indicado, "hay algo que es muy simple pero, a la vez, muy eficaz como es el respeto a los demás, al discrepante, al que no piensa como yo, al que no le mueven los mismos valores que a mí...".

"A mí me ofendió cuando mi ministro de Asuntos Exteriores fue escupido en el Congreso y lo sentí en el alma y eso es una falta de respeto intolerable". En este punto, ha continuado, "me llamó la atención que su presidente no saliera a defenderle" pero lo que es fundamental es que "debemos erradicar de la vida pública y política las faltas de respeto hacia nuestros representantes por muy en desacuerdo que podamos estar".

Por su parte, y de cara a su cargo como número 2 al Congreso por parte del PP, el candidato ha asegurado que asume este reto "con ilusión" y esperando "aportar ideas a nuestro programa y, sobre todo, mi total compromiso".

Además, Suárez Illana ha ensalzado "el trabajo de los militantes y simpatizantes que hacen que este sea el mejor partido de España".

LA RIOJA, "TIERRA COMPROMETIDA CON EL FUTURO Y LA UNIDAD"

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha querido agradecer la presencia de Suárez Illana en La Rioja. "Una tierra comprometida con el futuro y la unidad de España. Una región que, desde su responsabilidad como comunidad autónoma, hemos procurado luchar por mantener la concordia".

Una concordia "que nos puede unir a todos y un sentimiento. Algo en lo que podemos trabajar a base de diálogo, cordura y conocimiento pero también con acuerdos que es lo más importante que nos piden hoy día toda la sociedad española".

Sobre la figura de Adolfo Suárez Illana, el presidente del Partido Popular de La Rioja ha señalado que se trata de "un patriota comprometido con el futuro de España. Una persona que tiene el legado de la libertad y la concordia que le dejó su padre, Adolfo Suárez González".

Por su parte, y con respecto a las Elecciones Generales del próximo 28 de abril, José Ignacio Ceniceros ha apuntado que "las podemos considerar como unas elecciones constituyentes. Nos jugamos fundamentalmente que España siga siendo la patria común e indivisible de todos los españoles".