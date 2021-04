Sturgeon confía en que Londres no se "interponga en el camino" de los escoceses hacia un nuevo referéndum

La líder escocesa lamenta que el Parlamento haya dado voz a quienes consideraron que las quejas por acoso sexual eran parte de una "conspiración"

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se ha mostrado confiada este lunes con la posibilidad de llevar a cabo un segundo referéndum si así lo deciden los escoceses eligiendo a un partido independentista en las cercanas elecciones del 6 de mayo, ante lo cual Londres "no se puede interponer".

"Si la gente vota por un partido que dice, 'cuando sea el momento adecuado, debería haber un referéndum de independencia', no se pueden interponer en el camino y no creo que eso sea lo que suceda", ha expresado Sturgeon para el diario 'The Guardian'.

Sturgeon también se ha mostrado "bastante segura" de que la alternativa que maneja el Partido Nacional Escocés (SNP) de sacar adelante dentro del Parlamento de Holyrood un proyecto de ley para celebrar un referéndum no será necesaria.

Se trata de un plan de once puntos presentado a principios de este año, en el que Sturgeon anunció que se trabajaría para anunciar un nuevo referéndum si existía una mayoría de su partido dentro de Holyrood tras las elecciones locales, en las que concurrirán otras formaciones independentistas como los Verdes o el Alba, del exdirigente del SNP Alex Salmond.

Sin embargo, y aunque Sturgeon valora que las conversaciones con Londres han avanzado en este sentido, el Gobierno de Reino Unido se negó a otorgar la orden de la sección 30 requerida para celebrar un referéndum legal.

"La gente siempre cuestionará eso debido a la supuesta posición del Gobierno de Reino Unido", ha enfatizado la líder de Escocia, quien apuesta por la celebración de la consulta para 2023, aunque siempre, ha matizado, "guiándose por las realidades" que marque la situación de la pandemia.

"Si eres alguien que votó 'no' en 2014 y debido al Brexit u otros asuntos, ahora tienes la mente abierta a la independencia --y conozco a muchas de estas personas--, y escuchas a alguien decir que cree que pueden arrasar en su camino hacia la independencia a pesar de la opinión pública, yo pensaría, 'tal vez no quiero involucrarme más en esto'", ha conjeturado acerca de los indecisos.

En total, los tres partidos independentistas sumarían 79 escaños dentro de un Parlamento que conforman 129 representantes y que tendría apenas 24 diputados del Partido Conservador --siete menos que en la elecciones de 2016-- y otros 20 del Partido Laborista --cuatro menos--.

El SNP de Sturgeon podría obtener 65 escaños, uno por encima de la mayoría que necesita para gobernar sin problemas, mientras que los Verdes, también favorables a la independencia, obtendría ocho representantes, mientras que el Alba de Salmond, obtendría seis, según una reciente encuesta para medios británicos.

ACOSO SEXUAL DURANTE EL GOBIERNO DE SALMOND

Sturgeon también ha abordado otros asuntos durante su entrevista para 'The Guardian', como su reciente salida airosa de una moción de censura presentada por los conservadores, quienes le acusaban de haber mentido al Parlamento a sabiendas en una investigación contra su predecesor, Alex Salmond, en relación a unos episodios de acoso sexual.

Salmond fue acusado en 2018 por varias trabajadoras del SNP y otras funcionarias públicas durante su etapa al frente del Gobierno escocés entre 2007 y 2014. Finalmente fue absuelto en los tribunales, quienes declararon también ilegal la investigación que el SNP llevó a cabo contra él.

Si bien Sturgeon ha asegurado que "nunca" cuestionará que los tribunales decidieran absolver a Salmond, también se ha preguntado acerca de las "dudas" que puede traer consigo alguien que "fue acusado de conducta inapropiada grave hacia varias mujeres" y que durante el proceso penal en su contra "parecía sugerir que no se había comportado de la mejor manera" con ellas.

"Admitió algo que creo que era profundamente inapropiado y realmente nunca ha tenido en cuenta eso, nunca ha reflexionado y ha estado preparado para decir, 'lo lamento, no lo volveré a hacer en el futuro'", ha expresado.

"Si eres una mujer en Escocia durante el último año, lo que has presenciado es una clase política entera y una investigación del Parlamento que a veces permite y amplifica las quejas de quienes dicen que todo fue una conspiración, y cuestionan los motivos por los que las mujeres denunciaron", ha lamentado.

Sturgeon también ha reconocido que "es muy difícil para cualquier persona en el Gobierno" asimilar las denuncias de algunas de estas mujeres que describieron cierta "complicidad" durante estos supuestos episodios de abuso, por lo que siente "una responsabilidad personal muy fuerte" para intentar recuperar la confianza de todas aquellas personas que se sintieron desprotegidas.

"Yo estaba en ese Gobierno y aunque parte de lo que estoy escuchando ahora no era lo que yo viví en aquel momento, eso no quiere decir que no hubiera sucedido, que no fuera real", ha explicado.