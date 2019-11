Stoltenberg ve con buenos ojos la propuesta de Berlín de crear un comité para consultas entre EEUU y Europa

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha valorado de forma positiva este miércoles la propuesta de Alemania de crear un comité de expertos para estrechar las consultas a ambos lados del Atlántico, entre Estados Unidos y Europa, sobre los desafíos estratégicos a los que se enfrentan los aliados.

"Creo que la propuesta alemana tiene valor y espero que se discuta la propuesta. El objetivo de la propuesta es considerar cómo podemos reforzar a la OTAN como una plataforma para responder a los desafíos políticos a los que nos enfrentamos juntos, Norteamérica y Europa", ha avanzado el secretario general aliado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica para preparar la cumbre de principios de diciembre en la que conmemorarán el 70 aniversario del organismo y su futuro.

La propuesta alemana llega tras las duras críticas del presidente francés, Emmanuel Macron, que provocó "conmoción" entre los aliados al acusar a la OTAN de estar en situación de "muerte cerebral" en una entrevista en 'The Economist' el pasado 7 de noviembre.

Macron reclamó además "evaluar la realidad de lo que es la OTAN a la luz del compromiso de Estados Unidos" tras acusarle de dar "la espalda" a Europa en "cuestiones estratégicas" como su repliegue del noreste de Siria, allanando la ofensiva turca.

Macron afeó que no haya "ninguna coordinación en la toma de decisión estratégica entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN" e insistió en la necesidad de "aclarar cuáles son los objetivos estratégicos que queremos perseguir en la OTAN", dejando claro que el organismo funciona "bien" en términos de interoperabilidad militar entre los países. "Pero estratégica y políticamente tenemos que reconocer que hay un problema", zanjó.

La canciller alemana, Angela Merkel, se desmarcó inmediatamente de las críticas de Macron a la OTAN, que consideró "drásticas" y no apropiadas y dejó claro que no las compartía. Además, defendió el mayor trabajo en los últimos años "en el sentido político" en la OTAN y aunque admitió que los europeos deben asumir su propio destino, dejó claro que la relación trasatlántica era "absolutamente indispensable".

Tras las críticas de París, Alemania ha propuesto poner en marcha un comité de expertos, cuya composición debería decidirse en la cumbre de diciembre, aunque estaría presidido por el secretario general de la OTAN y presentaría un informe en 2020, según han explicado fuentes diplomáticas a Europa Press.

Berlín también propone que los aliados celebren reuniones informales como las que mantienen los ministros de Exteriores de la UE, conocida como Gymnich, que permiten abordar las cuestiones de forma mucho más franca y distendida.

Stoltenberg ha considerado que la propuesta alemana envía "un mensaje claro" de "fuerte apoyo a la OTAN", algo que ha agradecido "mucho", insistiendo en que la OTAN es el único foro que permite a los aliados a ambos lados del Atlántico hablar a diario, tomar decisiones y garantizar que el vínculo trasatlántico se mantiene "fuerte". "Es vital para nuestra seguridad", ha remachado.

"Tenemos que superar los desacuerdos porque es esencial tanto para Europa como para Estados Unidos que permanezcamos unidos", ha subrayado, tras evocar los "desacuerdos" que mantienen los aliados en cuestiones comerciales, el acuerdo nuclear iraní, la lucha contra el cambio climático o la respuesta a la ofensiva turca en el noreste de Siria.

Pero ha insistido en que en la OTAN ha habido desacuerdos en el pasado, evocando la crisis de Suez y más recientemente por la guerra de Irak y ha recalcado que "la fuerza de la OTAN es que siempre" los aliados han permanecido unidos en "la tarea central" de proteger y defenderse. "Este es mi objetivo", ha remachado.

Stoltenberg ha defendido "todos los esfuerzos para reforzar el pilar europeo dentro de la OTAN" pero "no como alternativa a la OTAN", no para "sustituir" sino "complementar" a la Alianza. "Cualquier intento de distanciar Europa de Norteamérica no solo debilitará a la OTAN, dividirá también a Europa", ha retirado el noruego, insistiendo en que "la unidad europea" en defensa "no puede sustituir la unidad trasatlántica".

Stoltenberg ha puesto en valor además el aumento del gasto en defensa por quinto año consecutivo entre los europeos y Canadá --100.000 millones de dólares de gasto adicional acumulado en defensa-- y ha pedido "mantener" los esfuerzos para cumplir el objetivo pactado de destinar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa, al tiempo que también ha valorado sus inversiones en capacidades militares modernas y su mayor contribución a las operaciones de la OTAN.

Los aliados también declararán el espacio como un dominio operativo en su reunión de este miércoles, junto con el aire, mar, tierra y ciberespacio, en el marco de los esfuerzos de la Alianza para adaptarse a los nuevos desafíos.

"No desplegaremos armas en el espacio, pero garantizaremos que lo equipos permanecen disponibles en tiempos de paz, crisis y conflicto", ha dicho, en alusión a los satélites, tras recordar que "el espacio es extremadamente importante para todas las actividades civiles y militares" como las comunicaciones, la navegación y la transmisión de datos.