STM denuncia ante Inspección de Trabajo "presiones y chantajes" en Ford para que los trabajadores se adhieran al ERE

Ford niega las acusaciones del sindicaton y remarca que se acordó la voluntariedad de las salidas

La sección sindical del STM-Intersindical Valenciana en Ford Almussafes (Valencia) ha denunciado ante Inspección de Trabajo "presiones, amenazas y chantajes" que asegura que "sistemáticamente están ejerciendo numerosos mandos de la empresa sobre la plantilla, con el objeto de forzar a que se apunten al ERE en vigor y así alcanzar su objetivo de las 1.124 salidas".

Por su parte, desde la empresa han "negado tajantemente" la acusación de STM y han reiterado que "el ERE fue acordado con el Comité de Empresa desde la voluntariedad".

STM ha criticado que el sindicato mayoritario, UGT, y la dirección de la empresa afirmaron que las salidas por el ERE de Ford serían voluntarias, a través de bajas incentivadas y prejubilaciones para mayores de 53 años, pero "los hechos están demostrando que no es así".

El sindicato, único con representación en la compañía además de UGT, acusa a "mandos sin escrúpulo alguno" de utilizar "los más ruines métodos" para lograr esas salidas, en lo que considera que posiblemente puede ser un "servicio" a una "estrtaegia" de la dirección, con el "silencio cómplice" de UGT.

STM denuncia que en las últimas semanas se están "multiplicando" las "aperturas de expedientes o amenazas de abrir ese expediente por faltas graves o muy graves, sin base ni veracidad alguna, y con el único objetivo de poner a la persona expedientada en el disparadero".

"Se les pone entre la espada y la pared, obligando a estas compañeras a decidir entre un más que posible despido disciplinario, que de acudir a los tribunales de Justicia tardará meses o incluso años en resolverse y que difícilmente logren una indemnización superior a los 33 días por año trabajado, o apuntarse 'voluntariamente' al ERE, garantizándose así la indemnización de 45 días por año, además del bono de 40.000 pactados", asegura el sindicato, que subraya que de esta forma la compañía está aumentando el número de voluntarios.

En la mesa negociadora, ha recordado el sindicato, STM exigió reducir de manera drástica el número de salidas y propusieron "reforzar las líneas de trabajo más castigadas por sobrecargas" o "recuperar para personal Ford tareas subcontratadas". También exigieron que, en caso de no lograr suficientes voluntarios, "se daría por finalizado el ERE" o las partes volvieran a sentarse para encontrar alternativas para que no haya "una sola salida traumática". STM ha criticado que "ni UGT ni la dirección atendieron estas propuestas" para que la plantilla no se sitúe en "mínimos históricos" por debajo de 5.000 empleados.

"ACUDIR A TODAS LAS INSTANCIAS"

"Que no pudiéramos lograr aquellas garantías que exigimos en la Mesa no va a impedir que acudamos a todas las instancias administrativas, judiciales y movilizadoras que entendamos necesarias para frenar el acoso, las amenazas y el chantaje al que el STM entiende que está sometiendo la empresa a nuestros compañeros y compañeras", ha advertido el sindicado.

El primer paso ha sido la denuncia que este lunes presentó el sindicato ante la Inspección de Trabajo y en la que denunciaron lo expuesto. Además, STM ha avanzado que en los próximos días tomará "nuevas iniciativas" que irán dado a conocer.

"REPRESIÓN SINDICAL"

En la misma denuncia ante Inspección, STM ha denunciado la "persecución y la represión sindical" y como ejemplo cita la apertura de un expediente a cuatro de sus delegadas y delegados y dos expedientes más a dos afiliadas que ocuparían plaza de delegados, tras las previsibles prejubilaciones de delegados actuales. "Estos seis expedientes, por falta grave y muy grave, se han producido tan solo en los últimos cuatro meses", ha remarcado el sindicato.

STM ha denunciado "el estado de excepcionalidad democrática" que sufre Ford Almussafes y los "pactos ocultos entre UGT y Ford que han llevado a que mas de un 97% de la plantilla esté afiliada al sindicato que le firma todos los acuerdos a la empresa, aunque luego un 40% de su propia afiliación no les vote".

STM se ha dirigido a las administraciones, poderes públicos y partidos para pedir que les "acompañen en la búsqueda de Justicia" y recalca que las administraciones de las que Ford recibe "multimillonarias ayudas" son "responsables de defender la legalidad, la igualdad, la justicia y la democracia, incluidos los terrenos de multinacionales poderosas".