La startup Aotech, ganadora de la tercera edición del programa de emprendimiento de Loyola y Ebro Foods

La startup Aotech ha ganado la III edición de 'Ebro Talent: Caring for Innovation', programa de emprendimiento de la Universidad Loyola y Ebro Foods para detectar ideas y proyectos en el sector de la alimentación, potenciar el talento innovador y poner en marcha soluciones sostenibles y reales que contribuyan a mejorar la cadena de valor del sector agroalimentario.

En una nota de prensa, la Universidad ha explicado que Aotech es una startup dedicada a la monitorización de la producción de salsas de Ebro combinando la tecnología NIRS (Near-InfrRed Spectroscopy) y un modelo de predictivo realizado con algoritmo de machine learning. De este modo, se obtendría información en tiempo real y se podrían tomar decisiones rápidas evitando la pérdida de lotes completos por errores en la composición o fallos en la maquinaria.

El CEO de Aotech, Iker García Esteban-Barcina, ha recogido los dos galardones. El primero, dotado con 1.500 euros al reto "cómo reducir el desperdicio de recursos en la cadena de valor a través de la predicción", y, el segundo, el premio adicional al mejor proyecto dotado con 4.500 euros.

'Ebro Talent: Caring for Innovation' planteó tres retos que descansan sobre diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ligados al sector alimentario. El primero de los retos planteados, "cómo podríamos reducir el uso de plásticos en los packaging de productos", ha tenido como ganador a B'Zeos, que ofrece un embalaje realizado a partir de algas totalmente compostable.

También, según señala Loyola, se planteó un reto abierto, en el que cabían todas aquellas soluciones o innovaciones tecnológicas que se aplicasen a la cadena de valor agroalimentaria y que sumara a los objetivos del programa.

Los dos ganadores de este reto han sido Bioferric, dedicado a la regeneración de las aguas de maceración del arroz a través de un sistema propio de filtración para extraer las sales inorgánicas y orgánicas y poder reutilizar el agua en el proceso; y Bioprocesia, centrado en la revalorización de la cascara del arroz, fermentándola para la formulación de piensos especializados.

CATORCE IDEAS FINALISTAS DE 42 PROYECTOS PRESENTADOS

Cada, 'Ebro Talent: Caring for Innovation' atrae a un mayor número de emprendedores que quieran hacer realidad su idea innovadora. Este año se ha alcanzado el récord de participantes, con 42 proyectos presentados.

A la gran final han llegado 14, quienes han tenido que presentar sus soluciones ante un jurado experto formado por Silvio Boschi, head of Packaging Procurement; José Salvador Moral Soriano, project manager de Manufacturing IT; José Luis Pardo, marketing manager de Ebro; Esther Iglesias, directora I+D Platos preparados/Ready To Heat; y Miguel Ángel Blanco, responsable I+D Área de Producto Seco.

La gala final ha sido inaugurada por el director del centro de emprendimiento Loyola Initiatives, Esteban Almirón, quien ha explicado que "desde Loyola, como universidad de la Compañía de Jesús, buscamos formar a los mejores por y para el mundo. Este concurso de emprendimiento cumple precisamente con esta premisa, buscamos impulsar el conocimiento, la excelencia y la innovación, siempre al servicio de la sociedad".

Por su parte, el marketing manager de Ebro, José Luis Pardo, ha afirmado que "desde Ebro queremos agradecer a la Universidad Loyola por su apoyo incondicional en este proyecto de emprendimiento. Desde Ebro, nos comprometemos con los ODS en los retos presentados en esta tercera edición y buscamos impulsar cada vez más proyectos de innovadores y viables en el sector agroalimentario".

Asimismo, el rector de Loyola, Fabio Gómez-Estern, ha clausurado el evento diciendo que "año tras año, 'Ebro Talent: Caring for Innovation' atrae a un mayor número de emprendedores que quieren hacer realidad su idea innovadora. Necesitamos más proyectos como estos, que respondan a nuestra prioridad de conseguir un mundo más sostenible, por lo que en Loyola siempre encontraréis un apoyo decido". "La innovación en modelos, procesos y tecnologías, así como las ideas transformadoras son, hoy más que nunca, imprescindibles para afrontar los retos y desafíos del mundo actual", ha culminado.

En el acto, también han estado la coordinadora de Loyola Initiatives, Mercedes Pérez, y el CEO de Ivoro, Pedro Álvarez, quien ha impartido una conferencia sobre las tres revoluciones de la industria alimentaria.Durante los últimos meses, estas y otras muchas iniciativas han participado en las actividades el programa, incluyendo sesiones de mentorización, la asistencia al Boot/Fitcamp de ajuste de soluciones con personal de Ebro Foods y otras actividades formativas como, por ejemplo, cómo hacer un buen pitch. El pitch es una presentación breve del proyecto empresarial en sólo unos minutos.

Es lo que los emprendedores participantes en Ebro Talent han llevado a cabo durante este viernes ante un jurado de expertos, que, tras escuchar las presentaciones de los participantes, han decidido qué proyectos serán los ganadores de cada reto, y qué proyecto será el mejor del programa.