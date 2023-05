El sindicato STAR urge "a la resolución de los procesos de estabilización para el personal docente", y exige que "se publiquen a la mayor brevedad la resolución de los baremos definitivos de méritos, antes del inicio de las oposiciones con el fin de dar seguridad y evitar incertidumbres innecesarias".

Como dice el sindicato en unta nota, "tras los continuos errores que ya se han denunciado con anterioridad y dilataciones temporales en La Rioja con respecto a los procesos de estabilización del personal docente, y dado la proximidad de la realización de las oposiciones para el personal docente en La Rioja, entendemos que urge la publicación de los baremos definitivos de méritos en nuestra comunidad autónoma".

Recuerda que "hoy termina el plazo para que todos los docentes que presentaron su solicitud para la estabilización por concurso de méritos y cuya baremación se ha realizado de manera errónea puedan reclamar. Pese a las reiteradas solicitudes por parte del Sindicato STAR para que se publicara una corrección de errores de oficio y una ampliación del plazo, ninguno de estos hechos se ha llevado a cabo".

Desde el Sindicato STAR, "esperamos que este hecho se solucione con todas las reclamaciones presentadas hasta la fecha de hoy, ya que en caso contrario se posicionaría a los docentes riojanos en una situación de agravio comparativo con respecto a los de otras Comunidades Autónomas por errores de baremación que les perjudiquen".

STAR considera "necesario que los baremos definitivos estén publicados antes del inicio de las oposiciones ordinarias, ya que cientos de docentes riojanos están pendientes de los mismos".

"Se está jugando con aspectos muy serios, como son los relacionados con la vida personal y laboral de los trabajadores, ya que se les está forzando a organizarse de cara a una oposición sin saber si serán o no adjudicatarios de una de las plazas de estabilización. Desde el Sindicato STAR, exigimos que este tema sea aclarado a la mayor brevedad, de acuerdo al respeto que merecen la totalidad de los aspirantes", argumentan.

Por otra parte, "es palpable la sensación de incertidumbre de todos los maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica en nuestra región".

Así, afirman que "no se puede concebir que, teniendo en cuenta que una plaza de esta especialidad va a salir por el procedimiento de estabilización por concurso - oposición con pruebas no eliminatorias, y que supuestamente el compromiso de esta Consejería era llevarla a cabo durante el próximo mes de junio, todavía no haya salido la convocatoria para la misma".

Por todo ello, STAR exige "la resolución de los procesos de estabilización, publicando el baremo de méritos definitivo a la mayor brevedad así como se urge a publicar de manera inmediata la convocatoria de estabilización por concurso oposición de la especialidad de Pedagogía Terapeútica en La Rioja".