El SRPF lamenta "irregularidades", "dedazos" y "menosprecios" a los cuerpos de Policía Local de La Rioja

La Junta Directiva del Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios ha informado -a través de una nota de prensa- de "una serie de irregularidades, dedazos y menosprecios" en relación con diversos cuerpos de la Policía Local de La Rioja.

Durante los últimos cuatro años -indican- las corporaciones de algunos de los Ayuntamientos (ahora en funciones) que tienen Policía Local "han dispuesto de tiempo suficiente para proveer y ofertar mediante oposición pública las vacantes de las Jefaturas del Cuerpo; pero en vez de eso, se han dedicado a incumplir la Ley de forma dolosa y reiterada".

Actualmente, de ocho municipios riojanos que tienen cuerpo de Policía Local "solo cuatro tienen jefatura conforme a la Ley, es decir, la mitad de los municipios con Policía Local no cumplencon la Ley".

Este sindicato se pregunta: "¿Por qué durante los cuatro años de esta última legislatura estos Ayuntamientos no han hecho nada para ofertar y cubrir dichas plazas?".

Se ha de añadir "que el incumplimiento de la Ley por parte de estos municipios no solo afecta a la falta de provisión de la Jefatura del Cuerpo. Además, para paliar y pervertir este desprecio legislativo, las corporaciones de dichos municipios han llevado a cabo nombramientos por decreto de Jefes del Cuerpo sin atender nuevamente a la ley en relación a 'los principios de igualdad, mérito y capacidad' y los mencionados nombramientos se han llevado a cabo con un desprecio absoluto a la imparcialidad, siendo estos a dedo".

"Pero las irregularidades y los desprecios a la ley no terminan ahí, algunos de estos nombramientos, además de haber sido llevados a cabo de la forma descrita y sin ningún tipo de publicidad, han puesto en la cúspide de los Cuerpos de Policía Local a personas que no disponen de titulación para ocupar dicho puesto en caso de que este fuera ofertado".

Algo que "pervierte aún más si cabe la situación (es decir, hay personas ocupando jefaturas de Policía Local y que en el hipotético caso de que dicha plaza fuera publicada y ofertada mediante oposición libre, no podrían presentarse por carecer de la titulación necesaria para dicha plaza)".

Por esta razón y ante "el incumplimiento reiterado de la Ley de Coordinación, como organización sindical no podemos mirar hacia otro lado y asumir como propios los principios de parcialidad, dedazo y desigualdad que las corporaciones de Calahorra, Alfaro, Santo Domingo de la Calzada y Nájera han incorporado a su catálogo legal y, tras años de continuos menosprecios al ordenamiento jurídico, solo podemos denunciar esta falta de respeto a la ley y a los Cuerpos de Policía Local".

Se ha de añadir que, en el caso de Alfaro, dicha plantilla no tiene ofertadas ni las plazas de Oficiales de Policía,pudiendo haberse ofertado estas en la última convocatoria llevada a cabo por la Consejería competente en materia de Interior el pasado año, asumiendo las funciones de Jefe del Cuerpo un agente de la plantilla.

En Santo Domingo de la Calzada "la situación es cómica, ya que se ofertó la plaza de forma temporal, quedando la misma vacante, pero el consistorio no hizo nada por proveerla de forma normal, es decir, sin temporalidad. Asume las funciones de Jefe del Cuerpo un oficial de la plantilla".

En Nájera -explican- durante esta legislatura se jubiló el anterior Jefe Accidental del Cuerpo, quedando pendiente la oferta de dicho puesto.

Y finalmente en Calahorra "y, pese a ser el segundo municipio en tamaño de La Rioja, la plaza de Inspector Jefe lleva más de cuatro años ocupada por un Oficial, dejando el consistorio ahora en funciones caducar la oferta de dicha plaza, teniendo que haber sido nuevamente ofertada".

Se ha de añadir que los cuerpo de Policía Local de los municipios de Nájera y Alfaro, desde la publicación de la Ley de Coordinación en el año 2010 "han sido regidos por Jefes Accidentales, y la plaza desde entonces no ha sido ofertada".

Esta organización sindical "podría mirar hacia otro lado, cerrar los ojos y pensar que 'aquí no ha pasado nada', pero ante la falta de respeto a la ley y los nombramientos a dedo no puede hacer otra cosa que denunciarlos y pedir que se cumpla la Ley, la misma que los Ayuntamientos piden a los ciudadanos que cumplan".

"Ante las irregularidades relatadas, perpetuadas en el tiempo por estas corporaciones que en estos momentos se encuentran en funciones, esta organización sindical no puede ni debe mirar hacia otro lado y ha de denunciar los hechos, sin entrar a valorar a los mismos, siendo cada persona libre de hacerlo y de extraer sus propias conclusiones. Queriéndose mencionar igualmente que dentro de las plantillas hay personal con la titulación exigida, a los que no se les está dando la oportunidad de concurrir a los procesos selectivos de ascenso, porque directamente no se quieren convocar", finalizan.