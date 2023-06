Sppme se "congratula" del procesamiento a María León por lesiones a una agente y espera una "condena ejemplar"

El sindicato asegura que la actuación de los policías fue "limpia" y "ajustada a ley"

El sindicato profesional de policías municipales de España (Sppme) en Sevilla se ha congratulado del procesamiento a la actriz María León "por delitos de atentado a la autoridad y lesiones a una agente de la Policía Local de Sevilla" decretado por la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de la capital andaluza, María José Moreno, en un auto fechado el pasado 14 de junio.

Así lo expresa el presidente de este sindicato, Luis Val, en declaraciones a Europa Press. "Se demuestra como ya dijimos en un primer momento que la actuación fue limpia y que los compañeros actuaron perfectamente, ajustados a ley". Esta decisión judicial, que confirman fuentes del TSJA, "da un mensaje a la sociedad: Por muy famoso y por mucha historia que te inventes, la intervención policial ha sido perfecta y no todo vale a la hora de defenderse".

"No se puede denunciar detenciones ilegales y maltratos en algo que no existe. Esperemos que se acabe el juicio. Le deseamos toda la suerte, lógicamente. Existe la presunción de inocencia y no se le quitado ningún derecho y tampoco ha sido condenada, pero también esperamos que la condenen y que sea ejemplar", añade el dirigente sindical.

En opinión de Val, "por muy famoso que seas, cuando estás equivocado, lo suyo es rectificar y, en este caso, para María León era más fácil rectificar desde el primer momento y no hacer un circo mediático de una situación" --los hechos se remontan a la madrugada del 1 de octubre de 2022-- "que la propia jueza ha determinado que era correcta".

ATESTADO POLICIAL

El atestado policial recogía que los agentes, al ver a un ciclista circulando por la Avenida María Luisa con una copa de cristal le interceptaron y le practicaron una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo, así como que diez o doce personas empezaron a vociferar a los agentes y a increparles. Entre ese grupo se hallaba la actriz sevillana que grabó con su teléfono móvil, según refleja dicho documento, "el momento de esa prueba, por lo que la Policía le llamó la atención".

Según el atestado, "la investigada se dirigió al policía diciéndole tonto ¿tú qué eres, el sheriff?', y ante tal falta de respeto, el agente le pide el DNI para identificarla para una sanción por infracción administrativa". La actriz no portaba ese documento acreditativo de identidad, por lo que los agentes le instaron a acudir a comisaría en coche patrulla.

Tras ello, según la versión policial, varias personas del grupo habrían rodeado el patrullero, abriendo una de ellas una de las puertas; la actriz se dispuso a salir del vehículo, extremo que trató de impedir una agente, siendo, supuestamente, golpeada por María León, por lo que fue detenida.