Sotomayor sale a correr para "refrescar la mente": "Lo hemos hecho bien y ahora se trata de disfrutar"

Ione Belarra critica que en esta campaña no se ha hablado de sanidad, educación públicas, servicios sociales o dependencia

El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha aprovechado la mañana de esta jornada de reflexión electoral para salir a correr con la idea de "refrescar la mente" porque asegura que "lo ha hecho bien" esta campaña y "ahora se trata de disfrutar".

"Hoy ha salido un muy buen día para practicar deporte y para refrescar la mente, que nada mejor que hacer ejercicio físico como método, como medicina para curar de las ansiedades y de los nervios. Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio que yo he hecho en falta porque este último mes no he podido hacer nada de ejercicio y hoy creo que es un buen día para hacerlo", ha indicado en el Parque Tierno Galván.

El exatleta ha señalado que los nervios hay que saber gestionarlos, "como siempre". "En las competiciones el día previo siempre era el día que más nervios tenías y luego hay que saber gestionarlos. Yo creo que está todo hecho, lo hemos hecho bien y ahora se trata de disfrutar, de hacer ejercicio, de saber correr; y, bueno, los nervios, si uno quiere tenerlos, los tiene. Yo no los tengo porque sé que va a ir todo muy bien", ha explicado.

Le ha acompañado en la carrera la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha afirmado que Sotomayor "es el candidato que está en mejor forma física de la ciudad de Madrid". "Creo que en eso no hay ninguna duda, sobre eso no hay que reflexionar", ha apuntado.

Por otro lado, la ministra se ha quejado de que en esta campaña para las elecciones autonómicas y municipales "por desgracia no se ha hablado de prácticamente ninguno de los temas sobre los que se vota mañana". "No se ha hablado nada de vivienda, ni de educación y defensa de lo público, ni tampoco de sanidad pública, ni de atención a la dependencia. Eso es algo que nos preocupa", ha manifestado a los medios.

La líder de Podemos también ha pedido gente que en este día de reflexión "piense no en lo que han dicho los partidos en esta campaña electoral, sino en lo que han hecho durante estos cuatro años de legislatura, y también los partidos que no han gobernado estos cuatro años, lo que hicieron cuando gobernaron". "Creo que con eso los ciudadanos de este país irán a votar en las mejores condiciones, sabiendo muy bien lo que hacen, porque la ciudadanía de este país es mayor de edad", ha expuesto.

Belarra sale a correr hoy indicando que en Podemos "se les da bien correr". "Nos hemos dado mucha prisa en estos años en llegar a donde estamos y ahora lo mejor está por venir. Ahora queremos coger un respiro. De hecho, ya sabéis que Roberto es mucho más deportista que yo, evidentemente, pero a mí también me gusta mucho hacer deporte. Ahora hay que oxigenar un poco la mente y afrontar la recta final de este año preelectoral", ha concluido.