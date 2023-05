Sotomayor denuncia que Almeida usa el dinero público "para hacer propaganda y tapar que hay barrios abandonados"

El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha denunciado este lunes que el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, utilice el dinero público "para hacer propaganda, para tapar abusos y para tapar también el gran drama que hay en la ciudad y es que hay barrios que están absolutamente abandonados".

En la pradera de San Isidro, Sotomayor se ha referido así a una noticia publicada ayer por 'El Salto' en la que informan de que el Ayuntamiento ha dado en subvenciones y publicidad institucional "85.000 euros a otro periódico afín al Partido Popular". "Y lo hace sin ningún tipo de justificación, usando otra vez el dinero público de los madrileños y de las madrileñas pues para hacer propaganda", ha añadido el candidato de Podemos.

Además, ha instado al alcalde a que dé un paseo por las calles y observe que hay "barrios de primera, de segunda y de tercera". "No le vemos andar por el barrio de Carabanchel o de Orcasur. Bueno, el próximo 28 de mayo tenemos una oportunidad de oro para revertir todo esto", ha apostillado.

Sotomayor ha animado a todos los votantes progresistas de la capital a que "ningún voto se quede en casa y votemos por el futuro". "Si algo nos hemos caracterizado durante estos últimos tres años es que las grandes transformaciones de este país han llegado por el motor de Unidas Podemos. La Ley Trans es un claro ejemplo pero no es el único. Como contener el precio del gas, que decían que no se podía y al final pues sí se podía", ha afirmado.

El aspirante municipal de Podemos también ha puesto como ejemplo de gestión de su partido en España la Ley de la Vivienda, "donde tenemos a un señor alcalde que está ahí echado al monte en rebeldía, diciendo que no la va a aplicar".

"Pues nosotros sí lo vamos a aplicar cuando lleguemos al gobierno de la ciudad y de la región. Vamos a aplicarla para ir contra los fondos buitres extranjeros para que los jóvenes de esta ciudad tengan un proyecto de vida y se puedan independizar. Las grandes transformaciones de la ciudad de Madrid son necesarias", ha apuntado.

Según he comentado Sotomayor, al resto de partidos políticos "parece que les tiemblan las piernas y no están dispuestos a aplicar" las nuevas leyes. "Pero nosotros nos caracterizamos por tener voluntad y por tener valentía y lo vamos a poner en marcha aplicando no solamente la Ley de vivienda, sino que también haya escuelas infantiles públicas en cada barrio, parques de agua reciclada en cada barrio, recuperando una empresa pública de cuidados para que haya servicios sociales que ahora están deteriorados por culpa del PP", ha apostillado.

Preguntado por las encuestas, el exatleta ha insistido en que si Podemos entra con fuerza en el Ayuntamiento, "Almeida sale fuera".

"Las encuestas son encuestas y lo que dicen los barrios es que somos determinantes. Yo soy muy optimista y estoy convencido de que no hay que hacerle caso a los medios de comunicación que sufragan con dinero público el Partido Popular, que dicen constantemente que hay una mayoría absoluta del PP. No, no la hay. Y si uno pasa por los barrios y habla con los vecinos, se da cuenta de que la realidad es otra", ha concluido.