CC sostiene que el veto del PSOE a la ampliación de la RIC es un "mazazo" a la economía canaria

El secretario general nacional de Coalición Canaria-PNC y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, ha afirmado que el nuevo veto del PSOE a la enmienda en el Senado que permitía la ampliación de la materialización de la RIC supone "un duro golpe para los derechos fiscales canarios" y es un "mazazo" para la economía canaria.

El senador, que anunció un recurso ante la Mesa de la Cámara Alta para que el PSOE reconsidere el no a la ampliación de la RIC, señaló que con el veto de Hacienda a la ampliación de la RIC "están diciendo no al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias donde fue aprobada por mayoría".

Clavijo aseguró no entender que el Estado "niegue a Canarias lo que las instituciones europeas han permitido a todos sus Estados miembros y lo que los diputados y senadores del PSOE, Unidas Podemos y NC sí han dado con su voto a otras regiones como Álava, Guipúzcua, Navarra o Vizcaya, con economías mucho más saneadas, con una reta per cápita mucho mayor y mucho menos tasa de desempleo que las Islas".

"¿Por qué los canarios para el Gobierno de España somos menos? ¿Por qué nos niegan herramientas que sí dan a otros? Ni somos menos ni somos más, somos exactamente iguales a un vasco, a un navarro o a otro ciudadano de cualquier otro territorio", aseveró.

Fernando Clavijo sostuvo que el veto del PSOE a la enmienda "es un mazazo para la economía canaria de no corregirse". "Necesitamos que los instrumentos de los que nos hemos dotado a lo largo de la historia y que Canarias ha peleado nos permitan utilizarlos", insistió.

En este contexto, apuntó que se está lanzando "un mensaje de que todo va bien y de que las Islas ya está recuperándose del impacto de la pandemia" pero esto, señaló "es un bulo". "La realidad es otra, la que viven los canarios y canarias, la que viven las pequeñas y medianas empresas de esta tierra está muy lejos de una recuperación", añadió.

El senador apuntó a los datos del Ministerio de Hacienda, que cifra en torno a 120 millones de euros la cifra afectada por el no a la ampliación de la RIC. "No estamos hablando de grandes empresarios, que son los que no tienen problemas, sino de pequeños y medianos empresarios que durante la crisis se han visto obligados a utilizar esa liquidez para salir adelante", advirtió.

Clavijo se mostró muy preocupado por el impacto que tendrá esta decisión del PSOE en la economía canaria: "No solo supondrá la pérdida de muchos empleos y de muchas pequeñas y empresas estranguladas por una decisión absurda del Ministerio de Hacienda de la que, una vez más, es cómplice el Gobierno de Canarias".

"Los nacionalistas canarios ni agacharemos la cabeza ni nos cruzaremos de brazo, sino que agotaremos todas las vías", señaló al argumento del Gobierno del Estado al veto como una "excusa". "No nos creemos que el coste que tendría para el Estado de 20 millones de euros, es decir, que una cantidad que representa el 0,0000000044 de los Presupuestos Generales del Estado cuando Europa permite la flexibilización, incluso el endeudamiento, sea una excusa creíble".

"De la misma forma, no entendemos que aquellos que firmaron el Pacto para la reactivación económica, aquellos que prometieron o juraron defender a Canarias miren a otro lado y agachen la cabeza", sentenció.

"MUY GRAVE".

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), José Miguel Barragán, calificó de "muy grave" el veto a la enmienda que hubiese permitido ya la ampliación de la materialización de la Reserva de Inversiones para Canarias: "El PSOE en Madrid no solo ha impedido que se debata la enmienda, sino que ido en contra del PSOE canario y lo que es peor de un mandato del Parlamento de Canarias".

Barragán apuntó que tanto el PSOE canario, NC y ASG "deben pronunciarse y dar explicaciones de por qué permiten que un Gobierno del mismo signo político o con el que están en pacto ningunee al Parlamento de Canarias" porque, señaló, "la enmienda defendida por los nacionalistas canarios es la misma que salió de este Parlamento, donde reside la soberanía canaria".

El portavoz nacionalista apuntó que tanto el REF como instrumentos como la RIC "deben ser los que marquen la diferencia y permitan la recuperación de la economía de Canarias" y reprochó que "justo cuanta más certidumbres se necesitan, el PSOE opte por cercenar derechos y por crear inseguridad jurídica que sí da a otros territorios forales", concluyó.