El PP sostiene que no es posible ilegalizar a Bildu en contra de lo que pide Ayuso

Como ayer sostuvo la cúpula del PP, la secretaria general de este partido, Cuca Gamarra, ha explicado que, según la consulta que han hecho a sus servicios jurídicos, EH Bildu no incumple la ley de partidos y por tanto no se puede ilegalizar, como este jueves ha pedido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Además, sobre la afirmación de que "ETA está viva", hecha por Ayuso doce años después de que ETA abandonase la violencia, Gamarra ha apuntado que quedan 379 crímenes por esclarecer y que el estado de derecho debe actuar para que se puedan culminar dichas investigaciones.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, y preguntada sobre si se puede ilegalizar a EH Bildu por incumplir la ley de partidos al haber incluido a 44 condenados por terrorismo en sus listas, Gamarra ha afirmado: "las consultas que hemos hecho consideran que no se incurría en ese supuesto".

En todo caso, la número dos de Alberto Núñez Feijóo ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a pedir un informe a la Abogacía del Estado y a que sea este organismo el que despeje todas las "dudas".

"Quien debe pronunciarse y quien debe ser tenido en cuenta es la Fiscalía y la Abogacía del Estado", ha recalcado, y ha recordado que el fallo del Tribunal Constitucional que considera legal EH Bildu "marcó el escenario", pero también vinculó su sentencia con un "momento concreto" y este es "un tema que siempre está ahí".

El PP diferencia legalidad de ética y en ese sentido, estudia posibles reformas legislativas de la Ley Electoral (Loreg) para que no puedan concurrir a las elecciones y sean inelegibles quienes no hayan condenado el terrorismo o no colaboren para esclarecer crímenes pendientes de resolver, aún cuando hayan cumplido sus penas.

Por otra parte, la secretaria general del PP se ha desvinculado de la afirmación del senador del PP Pedro Rollán sobre que los cimientos de la recién aprobada ley de vivienda "se levantan sobre las cenizas del centro comercial Hipercor, con 21 muertos".

"Cada uno es responsable de sus palabras y sus afirmaciones", ha afirmado Gamarra al ser preguntada por tercera vez al respecto. En anteriores contestaciones, Gamarra había apuntado que es el Gobierno el que ha dado protagonismo a EH Bildu en sus leyes o en la gobernabilidad de España.

Génova sitúa la polémica por las listas de Bildu en los acuerdos de Pedro Sánchez con la izquierda abertzale y este jueves ha vuelto a exigir que "antes" de las elecciones del 28 de mayo el presidente del Gobierno aclare "si va a apoyarse en Bildu para conformar Gobiernos en País Vasco y Navarra y si va a mantener acuerdos en el Congreso".