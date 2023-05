El PP sostiene que el mantenimiento y ordenación de accesos en la Cartuja "corresponde" al Ayuntamiento

La número dos de la candidatura del Partido Popular (PP) a las elecciones municipales, Minerva Salas, ha sostenido este miércoles que "el mantenimiento y la ordenación de los accesos al estadio de la Cartuja corresponden al Ayuntamiento" y ha lamentado que el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, "culpe a otros de su incapacidad".

En una nota de prensa, Salas ha manifestado que "la responsabilidad de ordenar los accesos así como de organizar la seguridad, evacuación y coordinación de todos los servicios de transporte público y vehículos privados es del Ayuntamiento de Sevilla". Ha añadido que "el gobierno municipal del PSOE debe dejar de echar balones fuera y asumir de una vez su responsabilidad. Ya está bien de culpar a los demás cuando la competencia de los accesos y vías que conducen al estadio de la Cartuja son del Ayuntamiento".

Del mismo modo, ha explicado que "el alcalde ha tenido ocho años para adecentar estos accesos y preocuparse porque los servicios de transporte públicos, Tussam y taxis, lleguen al estadio, pero no ha hecho nada. Esto es un ejemplo más de que en Sevilla no hay nadie pendiente de nada".

Ha añadido que "el PP ya denunció hace un año esta dejadez y abandono y nos volvemos a ver en la misma situación porque tenemos un alcalde que ha sido incapaz de gestionar y de planificar las actuaciones de adecentamiento de estos accesos para que, de cara al partido, que se celebrará el próximo sábado 6 de mayo, estos caminos estuvieran libres de obstáculos y con las correspondientes salidas de evacuación para evitar que vuelva a ser una ratonera".

Salas ha recordado que "hace cuatro años y medio, el gobierno de Juanma Moreno se encontró un estadio de la Cartuja abandonado, en desuso, lleno de jaramagos y matorrales. Gracias al esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, este estadio vuelve a recuperar la vida y vuelve a estar llamado a ser un referente deportivo". Ha añadido que "esto es otro ejemplo más de que la Junta se preocupa por Sevilla y el gobierno municipal del PSOE no es capaz ni de adecentar los accesos".

"Las competencias están muy claras y la apuesta de la Junta por Sevilla también. Y, está claro que la responsabilidad de organizar y arreglar los accesos y de planificar todos los servicios municipales ante un gran evento deportivo es del Ayuntamiento, por lo que el único responsable se llama Antonio Muñoz", ha insistido Salas. Ha indicado que "el Ayuntamiento debía de cumplir igual que hacen el resto de administraciones implicadas, como la Junta y el Ayuntamiento de Santiponce".

Salas ha concluido que "para Muñoz, la Cartuja y el estadio no existen, ha tenido ocho años para tomar medidas y no ha hecho nada, salvo vender grandes eventos que no son suyos. Tenemos un alcalde que sabe muy bien apropiarse de proyectos de los demás pero que no tiene ni idea de gestión ni de organización ni planificación".