Sospecha de la implicación del exdirector de Sanidad canaria en caso Mediador

El equipo de la Guardia Civil que investigó con la Policía el caso Mediador sospecha de la implicación en el caso del anterior director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, que renunció a su cargo el pasado mes de noviembre, tras ser imputado en delitos de tráfico de influencias y prevaricación por una compra fallida de un millón de mascarillas.

"Lo hasta ahora expuesto ha permitido aflorar el papel de otros actores de la trama delictiva, como es el caso del abogado Peña Fumero, que ha colaborado asesorando en la resolución favorable del citado expediente, y el empresario Robayna García, quien facilita facturas para justificar los pagos de los empresarios de la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, así como del que fuera director del Servicio Canario de Salud, Conrado Trujillo (sic), a quien Navarro Tacoronte acudió con la finalidad de revertir el expediente sancionador de Montesdeoca García".

Este párrafo figura en las conclusiones de uno de los últimos informes enviados por el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil a la juez de Tenerife que instruye el caso, que lo recibió el pasado 1 de diciembre, según ha adelantado el diario "Canarias 7" y ha corroborado EFE en los documentos que componen el caso.

La Guardia Civil se refiere a las gestiones que el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, hizo para intentar que se anulara o se rebajara una sanción impuesta a la empresa Queserías Montesedoca, cuyo propietario, Antonio Montesdeoca, también imputado, pagó presuntamente más 24.000 euros en sobornos para lograr esa finalidad. Miguel Ángel Robayna García es otro de los imputados en el caso, al que los investigadores señalan que se pedían facturas para dar apariencia legal a los ingresos en sobornos.

En los documentos de la investigación relativos a ese expediente de sanción por haber justificado debidamente el uso de unas ayudas europeas, figura que Antonio Montesdeoca fue asistido para presentar sus alegaciones el letrado Plácido Alonso Peña Fumero y que el intermediario Navarro Tacoronte menciona a Conrado Domínguez Trujillo en varias gestiones dirigidas a ayudar al empresario quesero.

En concreto, Navarro Tacoronte remite a Montesdeoca varios pantallazos de una conversación de whatsapp con alguien que figura en su agenda telefónica como "Conrado Domínguez".

En uno, le envía a su interlocutor el expediente de devolución de las ayudas y este le responde: "Q lo recurra bien justificado y le echamos una mano".

En otra captura de pantalla de un chat atribuido al mismo contacto de agenda, Navarro Tacoronte le dice a su interlocutor: "Te lo pido por favor, lo sé, Quesería por dios", "Si alguien puede resolver esta situación no (sic) tengo claro que es usted y estoy dispuesto a pagar lo que hay que pagar para evitar esta injusticia". Su interlocutor en ese chat le responde: "Tú empuja para q no me dejen con el culo al aire con las facturas y yo me encargo del resto".

En el sumario, no solo hay una foto del mediador con Conrado Domínguez Trujillo en el despacho profesional de este, sino que Navarro Tacoronte lo mencionó en la declaración que prestó ante la juez que instruye el caso el 12 de abril de 2022.

Conrado Domínguez Trujillo no figura entre los doce detenidos en esta primera pieza separa de la investigación. Abandonó su cargo el pasado 3 de noviembre, tras ser imputado en delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la compra fallida de un millón de mascarillas FFP3 por cuatro millones de euros en las primeras semanas del Estado de Alarma, un caso que instruye la Fiscalía Europea, al ser una posible malversación de fondos comunitarios.