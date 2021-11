Soro destaca el trabajo para hacer más accesible el camino francés del Camino de Santiago

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha participado junto a la Fundación ONCE en la presentación de las acciones llevadas a cabo este año para que el camino francés del Camino de Santiago, a su paso por Aragón, sea más accesible.

Soro ha explicado que se firmó un convenio con una cuantía de 25.000 euros que incluye varias acciones en la línea prevista en la Directriz Especial de Ordenación Territorial del Camino de Santiago-Camino Francés a su paso por Aragón. En la presentación también ha participado el director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador.

En virtud de este convenio se ha realizado "un diagnóstico de accesibilidad de las instalaciones físicas que usan los peregrinos, de manera que se conozca cuáles son las limitaciones existentes y se pueda realizar una buena planificación del viaje, y la inclusión de la información del camino en la APP BlindExplorer, para orientar y guiar a las personas con discapacidad, advirtiendo de los peligros.

Soro ha destacado que "este convenio ha sido una magnífica oportunidad para empezar a trabajar en esta área y para potenciar el rico patrimonio cultural que supone el Camino de Santiago y garantizar su plena accesibilidad".

Ha señalado que la voluntad es "seguir trabajando juntos para que el Camino Francés sea conocido y reconocido, y, sobre todo, para que pueda ser disfrutado por todas las personas".

PASARELAS

En su intervención ha recordado que desde 2016 se ha invertido, año tras año, en la "mejora, desbroce y acondicionamiento" del camino, y también en la instalación de nuevos servicios, como fuentes o áreas de descanso. Ha explicado que para el año 2022 el Gobierno de Aragón ha vuelto a dotar en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma una partida de 80.000 euros con esta finalidad.

Además, ha indicado que, junto a Francia, se ha resuelto, mediante la construcción de unas pasarelas en el entorno del Fuerte de Portalet, uno de los puntos de acceso "más complicados". Al respecto, ha apuntado que uno de ellos, el de la Cocheras Francesas, ya está rehabilitado para acoger en el futuro el Centro de Acogida e Interpretación del Camino de Santiago.

Por su parte, la delegada territorial de la ONCE en Aragón, Raquel López, ha puesto de manifiesto que "este proyecto visualiza de una forma clara y precisa uno de los principales objetivos del Grupo Social ONCE, y de la Fundación ONCE, como es el acceso a la cultura y al ocio por parte de todas las personas en igualdad de oportunidades".

Gracias a la tecnología de geolocalización, los peregrinos con discapacidad, especialmente las personas ciegas, podrán guiarse a lo largo de todo el Camino, que en tierras aragonesas ocupa 98,8 kilómetros, entre Somport y Undués de Lerda, y localizar los distintos albergues donde alojarse.

AL SERVICIO DE LA ACCESIBILIDAD

La iniciativa de hacer accesible el Camino de Santiago Francés, que se pone en marcha en 2019, evaluará este año la accesibilidad de albergues, potenciará el uso de app y creará una web informativa sobre la accesibilidad de la ruta.

Así, el proyecto recoge para 2021 la realización de un diagnóstico de accesibilidad sobre una muestra de instalaciones físicas de las que los peregrinos hacen uso durante el recorrido del camino, como son los albergues, para que puedan planificar y hacer sus desplazamientos con normalidad.

El proyecto también pretende potenciar la accesibilidad de aplicaciones móviles de gran uso, centrando los esfuerzos en la app de IGN, y dando a conocer app diseñadas para la orientación y guiado de personas con discapacidad, como Blind Explorer y Microsoft Soundscape.