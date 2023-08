Soro (CHA) califica el discurso de Azcón de "urbanita", que "valdría para cualquier comunidad autónoma"

El portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha calificado el discurso de investidura del candidato por el PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de "urbanita" y ha criticado que apenas haya hablado de Aragón por lo que valdría "para cualquier comunidad autónoma".

Soro ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que Azcón va a llevar a cabo un gobierno de derechas con políticas fiscales "para favorecer a los suyos", privatizando de la sanidad e impulsando y favoreciendo la educación privada frente a la pública, con el cheque escolar.

Respecto al planteamiento de concertar el bachillerato, Soro ha señalado que es un discurso "muy urbanita", porque cuando habla la derecha de igualdad de oportunidades "como justificación para que entre todos paguemos la concertada, se olvida de los pueblos" porque allí no hay educación o sanidad privada, "no es negocio y no la hay".

Asimismo, ha afeado que es un discurso "cero Aragón" que "valdría para cualquier comunidad autónoma del Estado español", en el que ha habido "grandes silencios" sobre cuestiones como el medio ambiente, el turismo, el comercio y la juventud, "que entiendo que se reserva para el debate de mañana".

Además, Soro ha opinado que se confirman las sospechas de que Azcón "tiene previsto hacer oposición a la oposición, como hizo Luisa Fernanda Rudi con la Comisión de Investigación de Plaza", y ha manifestado que "el mensaje es el mismo" y que va a intentar "vivir de criticar al gobierno anterior".

CARRETERAS Y VIVIENDA PÚBLICA

Soro ha apuntado que no había otra alternativa respecto a que se vaya a mantener el método concesional en las carreteras diseñado por el Departamento que él gestionó la pasada legislatura ya que, en octubre, se abrirá la oferta económica y "el siguiente gobierno culminará la licitación".

"Dentro de unos años, aunque no corte cintas, cuando circule con mi coche por Aragón y vea la mejora de las carreteras, me sentiré satisfecho de lo que hemos hecho", ha comentado el portavoz de CHA.

También se ha pronunciado sobre vivienda y ha valorado su mandato respecto a esta cuestión ya que "nunca ha habido en Aragón política pública de vivienda y cuesta mucho partir de cero", por lo que los resultados "no iban a ser inmediatos y se irán viendo".

"Hemos impulsado la vivienda de protección oficial revisando los módulos, hemos gestionado los fondos europeos, en Huesca con el Fondo del Cohesión Interterritorial, hemos rehabilitado más de cien viviendas en el medio rural, pero en políticas de vivienda pública nunca es suficiente y yo asumo las críticas", ha reconocido.