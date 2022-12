Soria ¡YA! mira a las generales con España Vaciada para lograr grupo propio y exigir el Pacto contra la Despoblación

La formación política Soria ¡YA!, integrada desde el pasado fin de semana en la Federación de Partidos de la España Vaciada con el objetivo de concurrir a la próxima convocatoria de elecciones generales, espera poder lograr un "grupo parlamentario propio" y "ser decisivos" a la hora de conformar el Gobierno de España y "solucionar el problema de los desequilibrios", así como el impulso al Pacto de Estado contra la Despoblación que favorezca "inversiones".

"El objetivo es llegar a estar ahí y ver qué soluciones se pueden dar", ha asegurado el procurador de Soria ¡YA! en las Cortes de Castilla y León, Antonio Palomar, en una entrevista con Europa Press, en la que ha recalcado que, a pesar de que la formación política soriana se haya integrado en esta plataforma, mantendrá las siglas de cara a la celebración de próximas elecciones autonómicas.

"Lo que se pretendía es que las siglas siguieran ahí. No va a haber ningún cambio. El cambio es que nos integramos todos los partidos que formamos parte de la España Vaciada para trabajar en las elecciones que nos vienen. Más allá de las nacionales o autonómicas, es en las generales donde tenemos que ir fuertes y conseguir ese grupo parlamentario propio", ha explicado Palomar.

El representante de Soria ¡YA! Confía en poder alcanzar ese objetivo en base a los últimos resultados electorales que lograron los partidos políticos que integran la Federación de Partidos de la España Vaciada. "Viendo esos resultados, puede ser factible. Se puede lograr", ha señalado el procurador de la formación soriana en las Cortes, que ha insistido en que "el objetivo" es "conseguir los cinco diputados".

OPTIMISMO ELECTORAL

Soria ¡YA!, que logró tres de los cinco procuradores autonómicos por esta provincia en la convocatoria de elecciones autonómicas adelantadas de febrero en Castilla y León, mientras que la vía burgalesa y palentina de la España Vaciada "estuvieron cerca de sacar un procurador". A ello se suma el "tirón" de formaciones como Teruel Existe, Aragón Existe o Cuenca Ahora, lo que favorece el optimismo a la dirección de la Federación de Partidos.

Las formaciones políticas España Vaciada, Aragón Existe, Soria ¡YA!, Teruel Existe, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más, en representación de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Toledo, Ciudad Real, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Soria, Teruel, Cuenca y Jaén, que son quienes conforman este proyecto que busca "pasar de analizar el problema" a "invertir en ello".

Antonio Palomar ha recalcado que ese es el motivo por el que se va a reclamar vehementemente el Pacto de Estado contra la Despoblación porque "el problema ya se sabe dónde está" y ahora es necesario "poner los recursos". En este sentido, ha afirmado que la necesidad de "ser decisivos" pasa precisamente porque "de otra manera no va a haber solución", después de "décadas en las que los partidos tradicionales no se han preocupado" por esta cuestión.

DEMANDAS HISTÓRICAS

"Han tenido otros objetivos. Los partidos de siempre no han sabido tratar los territorios. Plataformas como esta surgen por hartazgo", ha comentado Palomar, que ha recordado "las veces" que se ha demandado desde Soria proyectos como el impulso a las autovías A-11 y A-15, las cuestiones relacionadas con el ferrocarril, la vivienda en el medio rural o la conectividad a Internet en todo el territorio, "que se lleva reclamando ya 22 años".

Para el representante de Soria ¡YA! "tampoco es una cuestión de dinero o de presupuestos" porque, ha advertido, "para unas cosas sí hay y para otras no", y la despoblación no supone estrictamente un problema global porque "a nivel europeo no es tan acuciante como en España", aunque existen zonas en algunos países que presentan datos de pérdida de población o de dispersión geográfica similares a los que padecen provincias como la de Soria.

"Cada institución tiene sus competencias. A nivel nacional y autonómico, las administraciones tienen también otras ayudas, además de las de Europa, como los Fondos de Compensación de la Junta de Castilla y León. Pero Soria recibe la que menos, cuando tenemos los problemas que tenemos. Hay que llamar a todas las puertas", ha matizado Palomar.