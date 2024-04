Soria ¡YA! lleva a las Cortes la creación de un polo logístico en el Moncayo y la conversión de la CL-101 en autovía

Soria ¡YA! propondrá esta semana en las Cortes de Castilla y León la creación de un polo logístico en la comarca del Moncayo y la conversión de la CL-101 en autovía autonómica.

Para el movimiento ciudadano ambas propuestas están pensadas para "atraer empresas y crear oportunidades, conseguir proyectos que inviertan en Soria y mejorar las comunicaciones de la provincia".

"Tenemos un enorme potencial que los que tienen que explotarlo no quieren sacarle provecho o no saben. Esperamos que no pase como el pasado mes de diciembre, cuando defendimos una propuesta similar para el corredor del Jalón y tanto PP como VOX la rechazaron", han señalado desde Soria ¡YA!.

El procurador Juan Antonio Palomar va a defender este martes una proposición no de ley (PNL) en la que se insta a la Junta a realizar un estudio para el desarrollo de suelo para la creación de un polo logístico e industrial en la zona soriana de la Comarca del Moncayo.

De esta manera, Soria ¡YA! propone aprovechar la ubicación geográfica estratégica de esta parte de la provincia, vecina de Aragón, La Rioja y Navarra, que además está conectada con el centro peninsular a través de la CL-101 y en un futuro con la A-15.

Para Soria ¡YA!, esta parte de la provincia de Soria, al igual que el corredor del Jalón, es un "enclave estratégico desde el punto de vista logístico, representando una vía esencial para el crecimiento económico".

La formación ha subrayado que esta sería una "solución de los desafíos de despoblación que enfrentan las localidades de esta zona de Soria, que podría establecerse como el nexo fundamental entre el corazón de la Península y otras comunidades, así como con la frontera con Francia y con los camiones que vienen desde Portugal, pasando directamente por Valladolid, camino Barcelona".

CL-101, AUTOVÍA AUTONÓMICA

Además, la carretera de la red autonómica CL-101 centrará la Comisión de Movilidad que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de abril.

En este contexto, Soria ¡YA! volverá a poner sobre la mesa "un compromiso incumplido de la Junta con la ciudadanía soriana, la conversión de esta carretera entre Ágreda y Almazán en autovía autonómica".

También será Juan Antonio Palomar el responsable de defender una proposición no de ley instando a la Junta a que realice la redacción de proyecto para la construcción de la mencionada infraestructura a lo largo de 2024.

Soria ¡YA! considera "lamentable que todavía se hable un proyecto prometido en 2007 por la Junta y por una vicepresidenta soriana, María Jesús Ruiz"..

Desde el movimiento ciudadano recuerdan que en 2010 llegó a adjudicarse la redacción del proyecto y que la propia Ruiz aseguró que no existía "un horizonte temporal". "Entendemos que este compromiso sigue vigente y que tanto PP como Vox lo apoyarán el miércoles en la Comisión de Movilidad", ha concluido la formación.