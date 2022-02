Soria ¡YA! no descarta el "sí" en la investidura de Mañueco, pero reclama un calendario "muy concreto" de compromisos

El candidato de Soria ¡YA! en Castilla y León, Ángel Ceña, ha asegurado este miércoles que el partido provincial, que sacó tres escaños en las elecciones autonómicas del pasado domingo, no descarta votar a favor de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco si el PP se compromete a alcanzar compromisos con "plazos muy concretos".

"No descartamos el 'sí', por supuesto. Un pacto de investidura sería interesante para todos, pero tendría que ser un acuerdo con calendario de ejecución, compromisos y plazos muy concretos, porque si no ya nos han prometido muchas cosas en esta tierra", ha señalado Ceña en una entrevista en OK Diario, recogida por Europa Press.

El cabeza de lista de Soria ¡YA! ha anunciado que en lo que va de semana ha tenido una primera toma de contacto con el PP de Castilla y León de cara a hablar personalmente la próxima semana con el candidato 'popular' y actual presidente de la Junta en funciones.

"Habrá que ver hasta dónde se llega" en esa primera conversación, ha señalado Ceña, que ha mostrado cautela antes de anunciar el sentido de voto de Soria ¡YA! en una futura investidura, una decisión que dependerá de las "expectativas" que les ofrezca Mañueco.

"Se está especulando y hablando mucho, pero me gustaría que se concretara un poco más todo antes de decidir", ha dicho, si la formación política soriana se abstiene, si vota 'sí' o si vota 'no'.

Ceña ha revelado que el lunes hubo una primera llamada por parte del PP de Castilla y León, que fue retomada en el día de ayer por alguien del gabinete de Mañueco, y ha manifestado que le pedirán que concrete "presupuestariamente", si quiere contar con su apoyo, su programa, cuyo contenido, en "gran parte", "lo lleva" Soria ¡YA!.