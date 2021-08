El PP de Soria celebrará su congreso provincial el 25 de septiembre

El Partido Popular de Soria celebrará congreso provincial el próximo 25 de septiembre, tras el calendario electoral aprobado esta tarde por la junta directiva, presidida por Yolanda de Gregorio, que ha señalado que su posible candidatura la tiene que decidir en los próximos días.

De Gregorio ha explicado en rueda de prensa que 92 personas de las 120 que conforman la junta directiva han asistido de forma telemática a la reunión, en la que se ha aprobado este calendario electoral.

El plazo de inscripción de precandidatos a la presidencia del PP de Soria se abrirá mañana miércoles y se prolongará hasta el 13 de agosto.

El 14 de agosto se proclamarán los precandidatos -tienen que presentar 75 avales- y el 8 de septiembre se hará lo propio con los 600 compromisarios -120 de ellos son natos, de un total de mil afiliados-, para abrir del 8 al 12 la campaña electoral de los precandidatos.

El 17 de septiembre se votarán los precandidatos y compromisarios y el 25 de septiembre se celebrará el congreso provincial en Soria capital.

La comisión organizadora del congreso será presidida por el procurador regional Pedro Antonio Heras.

De Gregorio ha asegurado que se tiene que sentar a pensar si quiere presentarse a la reelección como presidenta del PP de Soria, tras acceder al mismo hace tres años por designación, tras el cese de la anterior presidenta, Marimar Angulo.

"No voy a entrar en la confrontación; mi objetivo es el trabajo y los intereses de los ciudadanos y los afiliados", ha señalado a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de varias candidaturas.

De Gregorio ha asegurado que tiene una personalidad fuerte y no le condiciona nadie en sus decisiones.

"No me va a condicionar ni Génova ni la regional, ni nada. La única que me va a llevar a tomar mi decisión son los afiliados y los ciudadanos", ha recalcado.

De Gregorio ha asegurado que los compañeros del partido que se dedican a contar las discrepancias en los medios de comunicación se equivocan, "porque los trapos sucios se limpian en casa y de hecho el PSOE en Soria tiene en la provincia problemas internos muy gordos y no los manifiestan".

En su opinión, el gran problema del PP de Soria que siempre están las mismas personas en los mismos sitios y en los mismos problemas "y es lo que hay que atajar".