Sordo señala que la condonación de deudas debe resolverse en el Consejo de Política Fiscal

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado este viernes que la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado, no solo la de Cataluña, será una medida que se tiene que resolver en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "con presencia de todos".

En la presentación en Soria de su primer libro de ficción, "Cuentos de Oficio", Sordo ha apuntado que "hasta antes de ayer todas las comunidades" estaban pidiendo la condonación de la deuda regional.

"Se está haciendo un dramatismo enorme porque estamos al pie de una investidura. La decisión es discutible, pero lo que no lo es, es la manipulación, porque en el documento pone que habrá un procedimiento de condonación de deuda al conjunto de las comunidades autónomas", ha recalcado a preguntas de los periodistas.

Sordo ha reconocido que estas decisiones se deben de tomar entre gobiernos y no entre partidos, como se ha hecho, "pero en un momento de investidura se negocia, como han hecho todos los gobiernos que han necesitado los apoyos de los nacionalistas, sean del PSOE o del PP. Ha sido siempre así".

A preguntas de los periodistas, Sordo ha emplazado a saber a ciencia cierta si hay un acuerdo de investidura para valorar la amnistía y su contenido, porque todavía no está resuelto "al existir un partido que casi siempre que tiene que tomar elecciones importantes, casi siempre se equivoca", en alusión a Junts per Catalunya.

"Ninguna persona racional y con dos dedos de frente puede promover ahora una repetición electoral, pero estando Junts en la ecuación hablar de racionalidad siempre es peliagudo", ha valorado.

En su opinión, España necesita recomponer definitivamente la convivencia social y política en Cataluña y en el conjunto del país y "hay que dar carpetazo definitivo al procés".

Para ello, Sordo ha asegurado que no está mal que se contemple que no se materialicen las penas derivadas de los ilícitos cometidos en 2017, porque con penas de cárcel para 500 personas por haber abierto, en algunos casos, un colegio electoral "no es muy fácil normalizar políticamente Cataluña y España".

"Cuando veamos la ley, opinaremos con mayor concreción, porque entre otras cosas hay que leer la exposición de motivos. Pero si es para consolidar un marco de mejor convivencia política y social en España y Cataluña, creo que vale la pena el esfuerzo", ha resaltado.