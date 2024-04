Sordo pide a Sánchez que "no tire la cuchara" y continúe al frente del Gobierno de España

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no tire la cuchara" y continúe al frente del Ejecutivo, y que "comprendiendo y empatizando" con la situación personal que pueda estar viviendo, "se haga fuerte, se haga valer y no ceda ante lo que está ocurriendo en España".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación en Ciudad Real, momentos antes de participar en un encuentro con delegados sindicales, donde ha reflexionado sobre la situación que ha llevado a Pedro Sánchez a plantearse durante estos días si debe continuar o no al frente del Gobierno.

Sordo ha comentado que es preocupante la situación que vive España, donde "hay un significativo deterioro de la democracia" motivado por el hecho de que determinados poderes del país "no han asumido la legitimidad del Gobierno de coalición, tanto en esta Legislatura como la anterior".

A ello, ha dicho, se suman "campañas de desprestigio, de bulos y de mentiras contra diversos líderes políticos" y "verdaderos acosos judiciales que se han acabado quedando en nada y tratamientos mediáticos dignos del populismo trampista de la peor calaña".

Ante esta situación, ha insistido en hay que decir no y pedir al presidente del Gobierno que "alargue la Legislatura, que continúe en su puesto y que no ceda", porque, ha señalado que "no se puede dar la razón y no se pueden ceder ante las pretensiones de poderes fácticos que en España no asumen la normalidad democrática".

Sordo ha pedido el tono de la conversación pública en España baje varios decibelios, y que no se pasen "determinadas líneas", porque ha opinado que "cuando ya se pasa de la crítica política al acoso, incluso a los entornos de los responsables políticos", se da un paso importante para la crispación y polarización.

Para el líder de CCOO es el momento de reconsiderar el tono de la conversación pública en España, de bajar decibelios y tratar de situar los problemas de la gente como los problemas también de las instituciones y de los políticos, porque sino ha advertido de que España camina hacia "un proceso de degradación democrática muy intenso".

Sordo ha asegurado que no puede caer un Gobierno por unas estrategias de acoso que en la inmensa mayoría de las veces se basa en noticias falsas y ha tachado de "patético que el pseudosindicato, el grupo fascista 'Manos Limpias' ahora esté diciendo que reconoce que la denuncia que ha admitido a trámite un juzgado está compuesta de noticias falsas".

Sobre si Sánchez quedaría tocado si el lunes decide continuar al frente del Gobierno de España, ha comentado que no tiene por qué, pero ha dicho que es importante que "no precipite decisiones políticas que luego no tengan marcha atrás" y ha citado como ejemplo la dimisión del presidente portugués António Costa.

Ha pedido al PP que "si de verdad quiere construirse como un partido meridianamente moderado y que meridianamente aspira a representar a la gente normal de este país, contribuya a rebajar el tono y haga toda la crítica política que tiene que hacer, que para eso es el partido el principal partido de la oposición, abandonando esa estrategias de carácter 'trumpista' que a veces está llevando a cabo".