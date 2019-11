Sordo pide "responsabilidad" para "aislar" a fuerzas que cuestionan derechos

El líder de CCOO, Unai Sordo, ha pedido "un ejercicio de responsabilidad a izquierda y a derecha" para "aislar" a fuerzas políticas "que están cuestionando la base del consenso constitucional" y los derechos cívicos.

En declaraciones a los periodistas antes de una asamblea de delegados sindicales en Santander, Sordo ha exigido a los partidos que "se replanteen el tipo de relaciones preferentes con una fuerza como Vox".

"No se puede normalizar lo que no es normal. No se puede normalizar un discurso abiertamente misógino, abiertamente xenófobo, y abiertamente racista", ha recalcado.

Además, Sordo ha manifestado que "corregir la desigualdad" y la "precariedad laboral y vital" es "la mejor vacuna contra la extrema derecha que se ha abierto paso en este país".