Sordo insta al Gobierno a aumentar el impuesto de Sociedades entre un 20 y un 25%, si la patronal se niega a negociar

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al Ejecutivo nacional que actúe en caso de que la patronal se niegue a negociar subidas salariales y aumente el impuesto de Sociedades, elevándolo entre un 20 y un 25%. "Antes o después el Gobierno tendrá que ser más valiente en materia de política fiscal", ha aseverado.

Ha sido durante la asamblea celebrada por Comisiones Obreras en el Palacio de Congresos de Albacete, donde el secretario general del sindicato ha instado al Gobierno a subir el impuesto de Sociedades ante la negativa de la patronal a negociar, para "distribuir los beneficios de las empresas en España entre las personas que están sufriendo para llegar a fin de mes".

En este sentido, ha pedido a la CEOE que sean corresponsables y abandonen su "posición impresentable por no facilitar acuerdos salariales" y les ha advertido de una "gran movilización general"."O hay acuerdo o hay conflicto, los sindicatos no vamos a cesar en el empeño de movilizar a la clase trabajadora si la CEOE se niega a ese acuerdo y esa negociación", ha apuntado.

Del mismo lado, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha avanzado una "gran movilización". "Si la patronal no se adhiere a repartir beneficios para conseguir un crecimiento equilibrado y que en los hogares de Castilla-La Mancha haya unas mejores condiciones de vida, en este país habrá una gran movilización, porque no estamos dispuestos a que aprovechándose una vez más de una situación difícil, la patronal lo único que intente es hacer caja", ha asegurado, reiterando que "si antes de que finalice el verano no hay respuesta en materia de negociación, habrá movilización".