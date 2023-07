Sordo ve difícil asumir el reto de la modernidad con Vox en gobiernos que "dinamitan" el SERLA: "Es muy sectario"

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha avisado este jueves que ve complicado que España asuma el reto de la modernidad con Vox en gobiernos que, como han hecho en Castilla y León, han "dinamitado" el servicio de mediación extrajudicial y, cuando alguien toma esta decisión, "o es muy tonto o es muy sectario".

En estos términos se ha manifestado el sindicalista en el marco del Foro Económico que ha organizado El Norte de Castilla en el Centro Cultural Miguel Delibes al ser preguntado en clave electoral acerca de si teme la posible llegada del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa tras los comicios del próximo 23 de julio.

Si bien ha apuntado que el "problema no es lo que pueda pensar Núñez Feijóo" porque ya han "lidiado" con Gobierno del Partido Popular dos veces, "incluso con mayorías absolutas, con distintas suertes"; ha asegurado que la cuestión es que España no se encuentra en esa fase.

"Yo creo que estamos en una fase en el que la irrupción de la de la extrema derecha, la irrupción de opciones abiertamente reaccionarias, han colonizado culturalmente a una buena parte de lo que antes se llamaba centro derecha", ha añadido.

Lo que "sí que es un problema", ha asegurado, es lo que está ocurriendo en Castilla y León porque en este momento está mediatizada "por una fuerza política absolutamente reaccionaria, absolutamente maleducada, absolutamente peligrosa para los intereses de esta tierra".

Así, ha responsabilizado a esta fuerza política de que este Gobierno autonómico "sea amonestado por la OIT". "Que es algo con pocos precedentes", ha añadido, a la par que ha señalado que proyecta una imagen "nefasta para el conjunto de España".

"Es evidente que tiene mucho que ver con el influjo de un partido y una serie de personajes que son, en mi opinión, muy peligrosos para que España asuma el reto de la modernidad", ha recalcado.

Sordo cree que la política que llevan a cabo en la Comunidad "tiene tal nivel de sectarismo" que "llega al punto de la irracionalidad". Como ejemplo, se ha referido a la polémica con el SERLA: "Dinamitar un servicio de mediación extrajudicial, de conflictos laborales es de hacérselo mirar, hacérselo mirar".

El líder sindical, que se ha detenido en esta cuestión, ha reivindicado que este servicio de mediación es una instancia "necesaria" para muchos procedimientos colectivos e individuales a los que obliga la legislación laboral y su desmantelamiento "no beneficia a los sindicatos, a los trabajadores, no beneficia a la patronal y no beneficia a la Administración porque es una apuesta por el conflicto, por la judicialización y por el desorden en las relaciones laborales".

Además, ha recordado que defienden este servicio porque lo "mandata la Constitución y el desarrollo legislativo emanado de la Constitución que mandata representar una serie de intereses".

SOBRE LA FISCALIDAD DIFERENCIADA

En clave nacional, ha asegurado que el escenario es "de una derecha muy mediatizada y a veces difícilmente distinguible", mientras ha hecho referencia a la presidenta de la Comunidad de Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso, quien le preocupa que alcance cuotas de poder "por la simple y llana razón que creo que no es beneficioso para los intereses de la mayoría social".

En esta clave, ha cargado contra la fiscalidad diferenciada y la centralización de instituciones en Madrid cuya solución, a su juicio, pasaría por un proceso paulatino de digitalización o aumento de teletrabajo.

"Pero es que esto no acabo de entender cómo no están casi levantados en armas todas las fuerzas políticas castellanas y leonesas con estas políticas de competencia desleal fiscal que se puede ejercer desde algunos territorios", ha señalado Sordo, que está de acuerdo en denunciar el uso de las haciendas forales para rebajar impuestos como elemento de atracción de empresas.

Así las cosas, ha asegurado que desde CCOO tienen una posición "coherente en toda España" y ha llamado a los territorios de la España Vaciada a ser "muy beligerantes" contra las políticas de competencia fiscal de los grandes polos económicos de nuestro país.

"Yo no comparto que la política de fiscalización en general tenga que ser una política de atracción de inversión, porque creo que es una trampa, porque creo que no da resultado, porque creo que es una medida en general de corto plazo y porque esto es como lo de la materia, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma", ha zanjado.

Por otra parte, sobre la perspectiva política desde la que se van a abordar las grandes transformaciones en España, Sordo duda que puedan lograrse desde el "negacionismo" y, en concreto, desde quien "llega a un Ayuntamiento y la primera excentricidad que se le ocurre es cargarse los carriles bici".

"Estamos jugando con fuego", ha avisado, mientras que ha deslizado que esto va de asumir los retos de la transformación y las opciones reactivas que se están abriendo en España, tanto digitales como energéticas.

"Vivimos un momento, en mi opinión, de oportunidad, un momento de riesgo y un momento deincertidumbre, pero las transformaciones que están en marcha no tienen marcha atrás. Hay que ver cómo se asumen", ha zanjado.