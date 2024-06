Sordo (CCOO) reclama al PP que "tome nota" ante "personajes" como Le Senne, que son "un riesgo para la democracia"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado este miércoles que el PP debería "tomar nota" de a qué tipo de "personajes" pone al frente de la instituciones en referencia al presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, ya que son "un riesgo para la convivencia" y "para la democracia".

Así lo ha trasladado después de que el representante de la Cámara balear arrancara este martes una fotografía de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell que la vicepresidenta segunda del mismo órgano, Mercedes Garrido, tenía puesta en su ordenador durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria democrática.

"Los hijos y los nietos de los fascistas hacen cosas de fascistas, no me ha sorprendido porque están locos, pero me parece una imagen impresentable", ha añadido Sordo, para quien arrancar la foto "de una asesinada por el franquismo" es un "salto cualitativo" y una "falta de decoro institucional" por parte de esta "banda absolutamente lamentable", según ha dicho en referencia a Vox.