Somos manifiesta su preocupación por la "precarización" del servicio de Bomberos

El grupo municipal de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo ha mostrado este sábado su preocupación por la "precarización" del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento ovetense, algo que "compromete la seguridad tanto de los propios bomberos como de la ciudadanía".

"Una ciudad es más segura por los recursos humanos con los que cuenta, no por las pistolas táser o los chalecos que graban", ha dicho la portavoz de Somos y concejal, Ana Taboada.

Por esta razón el grupo municipal de Somos, junto con el del PSOE, apoya las reivindicaciones del SEIS, acompañándoles durante la rueda de prensa conjunta ofrecida por efectivos ovetenses y de Bomberos de Asturias. "Un servicio también precarizado y que se ve sobrecargado por la insuficiencia que vive el cuerpo municipal", ha explicado la edil.

"No es de recibo que un concejo como Oviedo, que es la capital de Asturias, tenga una plantilla de 64 bomberos, que ahora mismo cuenta con 10 efectivos de baja, mientras ciudades como Coruña o Santander tienen 100 profesionales o en Gijón mismo 83. No es de recibo que desde 2019, cuando en nuestro mandato del tripartito sacamos 19 plazas, no se haya realizado una nueva convocatoria para cubrir las 14 vacantes por jubilaciones, a las que hay que sumar las 6 previstas para este año, en una plantilla con una media de edad de 50 años", ha añadido Taboada.

Según la representante de Somos no se está garantizando que haya personal suficiente en los turnos para que puedan atender las emergencias de manera adecuada, ni la seguridad tanto para la ciudadanía ni para los propios bomberos.

"Es terrible que nadie atienda la centralita o que se conteste en una llamada de emergencia que no hay efectivos para ir a cubrirla porque todos los disponibles ya están atendiendo otra ya que ahora mismo no se puede atender dos emergencias simultáneas", ha comentado.

"¿Qué es lo que se está buscando desde el bipartito, desmontar el servicio y que sean otras administraciones las que lo asuman? ¿Que ocurra una nueva desgracia y luego nos lamentemos todas y culpabilicemos a los propios efectivos?", se ha preguntado Taboada.