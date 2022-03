Somos advierte del abandono municipal de las escuelas infantiles por la "negligente" gestión

La portavoz y concejala de Somos Oviedo, Ana Taboada, ha advertido este jueves de la "la irresponsabilidad y omisión consciente en la gestión de personal de las escuelas de 0 a 3 años" del actual gobierno local y "la descoordinación entre los concejales de Personal y Educación para garantizar cubrir las bajas y vacantes en un tiempo razonable".

La concejala señala que escuelas infantiles como la de Colloto sufre desde hace tiempo "el pasotismo" del gobierno de Alfredo Canteli y trasladan desde la comunidad educativa su preocupación ante "una gestión irresponsable".

"Los datos son escandalosos: el Ayuntamiento lleva sin cubrir la baja laboral de una trabajadora desde hace dos meses, además de otras dos bajas por COVID-19, que por sistema no se cubren. Les prometieron cubrir las bajas con personal despedido de otras escuelas, pero no se hace. Se ven obligadas a cubrir la falta de personal haciendo horas extras, pero el horario es estricto y no se puede extender", resume Taboada.

Somos incide en que esta escuela "es la cuarta vez que sufre estas circunstancias durante este curso", una situación que ya fue trasladada por la dirección del centro al Ayuntamiento y puesta en conocimiento de los servicios de inspección ante la inacción municipal. También han puesto en conocimiento del concejal responsable, José Luis Costillas, la existencia de una lista de espera que permitiría abrir otro aula, con solicitudes de menores de La Corredoria, Monte Nuño, Rubín y La Carisa, cuyos centros están saturados.

Taboada indica que esta lista supone siete posibles usuarios de 1 a 2 años y 3 de 2 a 3. "Aunque el aumento de solicitudes permitiría abrir un aula mixta, no es posible ante la falta de espacio y personal". Somos advierte también que el Ayuntamiento aún no ha confirmado el calendario para el próximo curso, mientras que la Consejería ya lo ha hecho. Una situación que la concejala define como de "caos y abandono, que se suma a la imposibilidad de optar a subvenciones para actividades complementarias o compra de juguetes, como puzzles, por considerar que no es material didáctico".

Para Taboada los datos dan cuenta de un "caos y abandono" en la gestión de las Escuelas Infantiles, "que llegaron a ser punteras en Asturias al llegar a tener en tiempos del gobierno tripartito la pareja educativa, algo necesario para garantizar la excelencia en la atención educativa y asistencial en las aulas, por lo que lamentamos la deriva de este gobierno con las políticas sociales y los avances generados en nuestro mandato en educación. La negligencia en la gestión de este gobierno en materia de personal es pasmosa, les da igual la precariedad en la que se encuentran muchos servicios y es lamentable el maltrato a que se ve abocado el personal de servicios esenciales para la ciudadanía", concluye.