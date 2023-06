Solo una de cada cinco capitales de provincia no será gobernada por la lista más votada

Solo doce de las 50 capitales de provincia, aproximadamente una de cada cinco, tendrán un alcalde o alcaldesa de un partido distinto al que fue la lista más votada en las municipales del pasado 28M, después de la constitución este sábado de casi todos los ayuntamientos de España.

A expensas de León, donde un recurso presentado por Vox contra la anulación de 477 votos retrasará el pleno de investidura hasta el 7 de julio, de esas doce capitales en las que la lista más votada no ha llegado a la alcaldía, el PP ha sido el partido beneficiado en cinco casos y el perjudicado en tres y el PSOE ha resultado favorecido en cuatro y damnificado en siete.

Además, BNG, Guanyem y Coalición Canaria han ganado una alcaldía por encima del partido más votado y EH Bildu la ha perdido en un caso.

De los 30 alcaldes populares de capitales de provincia, la sexta parte han sido elegidos mediante acuerdos por encima de la lista más votada, que en los cinco casos había sido el PSOE: Burgos, Guadalajara, Jaén, Toledo y Valladolid.

Por su parte, de las nueve capitales con alcalde o alcaldesa socialista, en un tercio han resultado elegidos por encima de la lista más votada: en A Coruña y Lugo a costa del PP y en Vitoria en lugar de EH Bildu.

El PP como lista más votada ha perdido otra capital, Pontevedra en favor del BNG; y el PSOE dos más: Girona para Guanyem y Santa Cruz de Tenerife para Coalición Canaria.

El siguiente cuadro recoge las formaciones más votadas y el partido al que pertenece el alcalde tras la constitución de los ayuntamientos de este sábado y durante la legislatura pasada (al final de la misma en los casos en que dos partidos se turnaron al frente del gobierno municipal):

2023 2019

MÁS VOTADO ALCALDE/SA MÁS VOTADO ALCALDE/SA

A Coruña PP PSOE PP PSOE

Albacete PP PP PSOE PSOE

Alicante PP (1) PP PP PP

Almería PP (1) PP PP PP

Ávila Por Ávila Por Ávila Por Ávila Por Ávil

Badajoz PP (1) PP PSOE PP (2)

Barcelona Junts PSOE ERC BCN en Comú

Bilbao PNV PNV PNV PNV

Burgos PSOE PP PSOE PSOE

Cáceres PP PP PSOE PSOE

Cádiz PP (1) PP Adel. And. Adel. An

Castellón PP PP PSOE PSOE

Ciudad Real PP PP PSOE Ciudadanos

Córdoba PP (1) PP PP PP

Cuenca PSOE PSOE PSOE PSOE

Girona PSOE Guanyem JxCat JxCat

Granada PP (1) PP PSOE PSOE

Guadalajara PSOE PP PSOE PSOE

Huelva PP PP PSOE PSOE

Huesca PP PP PSOE PSOE

Jaén PSOE PP PSOE PSOE

Las Palmas de G.C. PSOE PSOE PSOE PSOE

León PSOE ATRASADO PSOE PSOE

Lleida PSOE PSOE ERC ERC

Logroño PP (1) PP PSOE PSOE

Lugo PP PSOE PP PSOE

Madrid PP (1) PP Más Madrid PP

Málaga PP (1) PP PP PP

Murcia PP (1) PP PP PSOE

Ourense DO (3) DO PSOE DO

Oviedo PP (1) PP PP PP

Palencia PSOE PSOE PSOE Ciudadanos

Palma PP PP PSOE PSOE

Pamplona UPN UPN Navarra+ Navarra+

Pontevedra PP BNG BNG BNG

Salamanca PP (1) PP PP PP

San Sebastián PNV PNV PNV PNV

S.C.de Tenerife PSOE CC CC-PNC CC-PNC

Santander PP (1) PP PP PP

Segovia PP PP PSOE PSOE

Sevilla PP PP PSOE PSOE

Soria PSOE (1) PSOE PSOE PSOE

Tarragona PSOE PSOE PSOE ERC-MES-AM

Teruel PP (1) PP PP PP

Toledo PSOE PP PSOE PSOE

Valencia PP PP Compromís Compromí

Valladolid PSOE PP PSOE PSOE

Vitoria EH Bildu PSOE PNV PNV

Zamora IU IU IU IU

Zaragoza PP PP PSOE PP

(1) Mayoría absoluta

(2) En Ciudadanos hasta el pasado mes de diciembre

(3) Democracia Ourensana

