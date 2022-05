Solo el PP apoya la propuesta de Vox de declarar a Putin "persona non grata"

El Congreso ha rechazado hoy martes la petición de Vox de declarar "persona non grata" a Vladimir Putin, una propuesta que Unidas Podemos y PSOE han tachado de hipócrita y que el PP ha atribuido en parte a su intención de contrarrestar las críticas por oponerse a la retirada de la Llave de Oro de Madrid al líder ruso.

En la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, solo el PP ha votado a favor de la proposición no de ley del grupo de Santiago Abascal y el resto se ha opuesto (15 a favor y 19 en contra).

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Alberto Asarta ha calificado a Putin de "dictador con una personalidad narcisista y con aspiraciones imperialistas y totalitarias, bárbaras y criminales", cuya invasión militar supone una violación del derecho internacional y de la soberanía nacional de Ucrania.

Tras señalar que el pueblo ruso es también víctima de "la ola de terror" y "tiranía del régimen de un sátrapa", Asarta ha abogado por que Putin no pueda "volver a pisar un país democrático" y declararle "persona non grata", en el marco del Convenio de Relaciones Diplomáticas de 1961.

"Es una medida más a las sanciones" que la Unión Europea y el resto del mundo aplican a Rusia y quiere denunciar "la injerencia de Putin en las naciones hermanas de 'iberoesfera' a través del apoyo a la narcodictadura de Maduro y la tiranía de Cuba", ha agregado el diputado de Vox.

Durante su intervención, el diputado socialista Arnau Ramírez ha recordado que Putin ya engrosa la lista europea con los sancionados individuales por la guerra de Ucrania.

Instar al Gobierno a la declaración de "persona non grata y no dar explicaciones y pedir perdón por haber apoyado a Putin, por ser amigo de los amigos de Putin, es una falta de coherencia política", ha añadido Ramírez, que ha pedido al grupo de Abascal "dejar de tomar el pelo": "Este texto no se aguanta por ninguna parte".

Ha argumentado que esta propuesta podría tener credibilidad si no fuera porque la firma "la ultraderecha de Vox e incluso así se queda corta, porque no insta a investigar a Putin por sus crímenes de guerra; se habla de investigar las injerencias y solo hace referencia a Cuba y Venezuela. ¿Qué pasa con la injerencia rusa en las democracias occidentales?".

El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores, Gerardo Pisarello, ha calificado la propuesta "de paripé" con la que Vox intenta "borrar sus afinidades con el Kremlin": "Pueden mentir, pero han quedado retratados".

Tras añadir que, en los últimos meses, Vox ha borrado "masivamente" tuits "de simpatía" por el presidente ruso, Pisarello ha opinado que esta querencia de "la derecha neofranquista" se debe también a que "durante mucho tiempo el entorno del Kremlin financiaba a los ultracatólicos o derechistas como la organización Hazte Oír".

El diputado del PP Alberto Casero ha dicho que no debe olvidarse "la tibieza y admiración de Vox hacia los ultranacionalismos en los últimos tiempos", por lo que ha confiado en que la presentación de esta propuesta suponga "un cambio de rumbo importante".

Sin embargo, ha dicho a continuación, "Vox votó en contra de la retirada de la Llave de Oro de Madrid y, ante las críticas, ha decidido presentar" esta iniciativa.

"Pero lo importante no es votar sí o no, lo que nos tiene que quedar claro hoy es que el sistema de gobierno de Putin, que algunos han tomado como modelo, puede ser un problema de futuro para muchos países" que pueden poner en riesgo la libertad, ha concluido Casero. EFE

msr/jdm