Solicitan a Fiscalía que investigue posible negligencia en una residencia de Madrid

La asociación Defensor del Paciente ha solicitado este lunes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue las presunta negligencias ocurridas en la residencia Valmonte durante esta pandemia del coronavirus, por las que habría fallecido una usuaria, según denuncia su hija.

"Es algo imperdonable y un delito contra la vida de las personas, quitando la posibilidad de mejorar o sanar. La intubación de esta persona era su posibilidad y se la negaron por la edad. Los ancianos no son cosas, son personas a las que no hay que quitar ni un minuto de vida ni el derecho de las familias a despedirse de ellas aunque sea bien protegidos o de lejos", ha afirmado la presidenta de la asociación, Carmen Flores, que ha pedido a la fiscal madrileña que investigue de oficio a la dirección de este geriátrico y depure las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan.

Según relata en una carta Patricia Lampreave, su madre murió la noche del 4 de abril en dicho centro. "Ellos pensaron que era infección de orina, pese a que no respondía y seguía teniendo algo extraño de color oscuro en la orina. No la sacaron a un hospital, no la hicieron el test del Covid el 24 de marzo que es cuando comenzó a estar mal. Ellos no están cualificados para llevar estos casos. El tratamiento que ellos llaman similar no es similar, y además en los hospitales hay guardias por la noche y personal cualificado", critica.

Patricia también se queja de que la noche de antes de la muerte no les avisaron a pesar de que su madre se encontraba muy mal. "Me preocupa que no hubiera médico de guardia durmiendo allí con la situación que tenían, me preocupa dada la falta de cualificación del personal no sé cómo se encontraron a mi madre muerte. La residencia esta llena de cámaras y es fácil que Fiscalía las pida. La residencia se niega a dar más explicaciones", indica.

"Por las cámaras, si no las han borrado, también así verán que no llevaron mascarilla ni guantes. Nadie del personal ni las terapeutas ni la auxiliares, era fácil de ver cuando se le llamaba por Skype a los familiares, durante las dos primeras semanas. También se ve en la planta cuarta la falta de personal: dos personas que estaban para todos y para muchas cosas, reforzado por alguna persona de lavandería para la cena. Luego se empezaron a dar de baja y el personal se quedó en mínimos", relata en la misiva.

La familiar asevera que la directora no pidió ayuda ni que llegara la UME, "más que echar la culpa a la comunidad de Madrid". También quiere denunciar a la Comunidad de Madrid "por falta de auxilio" y a la geriatra del Hospital de la Princesa "por impedir sacar a los ancianos enfermos de Valmonte". "Además, la directora dijo desde el principio, que el que sale no entra y pierde su plaza. Eso sin contar que ella decía a que familiares informar", apostilla.

Lampreave también se queja de que mucho personal de este centro es de prácticas y no está cualificado, al igual que el personal médico. "Ponían medicación según les parecía e incluso a veces no seguían las recomendaciones de los neurólogos de hospitales (reducción de quetiapina o no usar primperán, que era contraindicado, abuso de diuréticos y de laxantes, en el caso de mi madre todos esto viene en informes del Hospital de la Princesa y los ignoraron del todo)", detalla.

Además de enjuiciar la "arrogancia" de la directora, la denunciante asevera que los auxiliares de Valmonte se quejaban de que no podían con todos los pacientes "y eso tenia como consecuencia que había caídas u otros accidentes que no veían, y pasaba constantemente".

"Cuando llegaba inspección como avisaban antes de ir, subían personal de lavandería o de otras unidades para que pareciese que había persona suficiente. El personal tiene miedo a hablar. La directora les tiene amenazados, según me ha contado alguna, pero desde siempre. Las auxiliares eran las que suministraban la medicación y no las enfermeras y había muchos errores, como pude constatar con mi madre", finaliza.