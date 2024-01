Soler reitera que está dispuesto a incorporar a su candidatura para liderar el PSPV a "todos aquellos que quieran"

Apuesta por "dinamizar" el partido para poner en marcha un "proyecto ganador" que recupere la Generalitat en 2027

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante y aspirante a la secretaría general de los socialistas valencianos, Alejandro Soler, ha reiterado que está dispuesto a incorporar a su candidatura a "todos aquellos que quieran" con sus ideas y proyectos durante este proceso de "diálogo y escucha" que afronta el partido, con el proósito de construir un proyecto "abierto".

En declaraciones a los medios a su llegada al Comité Nacional del PSPV, que se celebra este sábado en València para convocar el congreso extraordinario para renovar la secretaría general, Soler --que anunció este viernes en Elche (Alicante) su candidatura-- ha remarcado que el objetivo del partido deber ser "llevar en nuestra vocación, valores y principios acciones como las que ha realizado el 'president' Ximo Puig durante estos ocho años de nuevo al gobierno de las instituciones".

En este sentido, ha apostado por "dinamizar" el partido para poner en marcha un "proyecto ganador" con el propósito de "recuperar el gobierno" de la Generalitat y de tener "los mejores candidatos en cada ciudad" y en las diputaciones.

Preguntado por la posible apuesta de Ferraz por la ministra Diana Morant para suceder a Puig al frente del PSPV, el dirigente alicantino ha afirmado que desde Madrid respetan "perfectamente la militancia y la capacidad que tiene cada persona para decidir en cada autonomía quién es su secretario o secretaria general". Por ello, se ha mostrado "convencido" de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "va a respaldar a aquella persona que sea elegida por los militantes".

Precisamente, sobre una hipotética integración de la candidatura de Morant, Alejandro Soler ha apuntado que no se trataría de "integrar", sino de que a partir de ahora se abre en el PSPV "un proceso de diálogo y escucha" para generar "un proyecto abierto en el que todos aquellos que quieran y que lo deseen, no solo Morant, sino aquellos que quieran incorporarse con sus ideas y sus proyectos" para "no hacerlo 'a posteriori', sino ya si lo consideran y seguir hablando en este camino". En este punto, ha mencionado explícitamente al líder provincial de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, otro de los nombres que suenan como posible candidato a la secretaría general del PSPV.

Respecto al modelo de partido, y cuestionado sobre si estaría dispuesto de compartir una bicefalia, Soler ha mostrado su "firme convicción" de que el secretario general del partido es "la persona que mejor pueda llevar la organización" y, "en el momento oportuno, probablemente en dos o tres años", también "la persona más adecuada para ser candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat".

En este sentido, ha reconocido que si Diana Morant "puede serlo en ese momento" por su papel de ministra y su "buena proyección", la apoyaría como candidata a la Generalitat, pero ha advertido de que la dirección federal "también tiene que, por supuesto, cerrar la decisión y tener su propia opinión".