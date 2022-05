Soler reclama a Montero que retome "inmediatamente" la reforma de la financiación y compense la deuda histórica

VALÈNCIA, 13 (EUROPA

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha reclamado a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que retome de forma "inmediata" la reforma del sistema de financiación autonómica y que proceda a la compensación de la deuda de la Comunitat Valenciana derivada de la infrafinanciación, a través de un cambio de titularidad de la misma o de cualquier otro mecanismo "objetivo y transparante".

En una misiva a la ministra, también socialista, Soler defiende que "el Gobierno central no puede permanecer más tiempo impasible ante la evidencia de la situación de infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas y la gravedad de las consecuencias derivadas de la misma", por lo que la emplaza a dotar "de forma urgente" un fondo de nivelación transitorio que corrija "como mínimo" las diferencias de financiación por habitante ajustado con respecto a la media de las comunidades infrafinanciadas, "en el caso de que el proceso de reforma iniciado el pasado diciembre no se aborde de forma inmediata".

"La persistencia de la situación actual se traduce en un trato notoriamente desigual hacia la ciudadanía valenciana --denuncia--. Por ello es necesario tomar medidas para garantizar el principio de la equidad, ya que no hacer nada, supondrá seguir relegando a la Comunitat a una situación de inferioridad; no solo en el mantenimiento del escudo social a cinco millones de personas, sino también en las posibilidades de acometer políticas de desarrollo regional".

El titular de Hacienda lamenta que "no se haya recibido respuesta alguna transcurridos más de cuatro meses desde la remisión de las observaciones y propuestas al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada", por lo que garantiza que seguirá insistiendo en la necesidad de dar "pasos contundentes" para avanzar en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. "Si bien las dificultades para lograr un consenso no pueden negarse, no pueden llevarnos a un nuevo periodo de inamovilidad porque ni lo merecemos ni lo podemos soportar", advierte.

Reitera así a la ministra Montero que la infrafinanciación que sufre de forma sistemática la Comunitat supone un problema de falta de recursos para atender las necesidades de cinco millones de valencianos en servicios públicos fundamentales en condiciones de igualdad respecto a otras comunidades de régimen común, lo que se traduce en la necesidad de incurrir en niveles de déficit y endeudamiento "notablemente superiores a los que pueden justificarse".

En concreto, según sus cifras, el 78% de la deuda publica acumulada de la Comunitat tiene su origen en la infrafinanciación, lo que "deja en evidencia que si no estuviéramos infrafinanciados, la sostenibilidad de la deuda de la Comunitat Valenciana estaría perfectamente garantizada".

En este contexto, Soler considera que el cambio de titularidad de la deuda derivada de la infrafinanciación resulta "obligatorio y plenamente justificado, debiendo pasar de las comunidades autónomas al Estado como responsable del diseño de un injusto modelo que ha provocado la falta sistemática de recursos". "No disponer de una financiación adecuada limita también decisivamente las políticas de recuperación y crecimiento que hace falta acometer en estos momentos, para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia y de la invasión de Rusia a Ucrania, así como a sus efectos sobre el mercado energético", recuerda.