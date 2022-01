Soler (PSPV): "La provincia debe tener un peso político trascendental en la Generalitat Valenciana"

Considera que Puig es "sin duda" el mejor candidato y apuesta por "salir a por la mayoría" para no depender de otras formaciones

El recién nombrado secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Alejandro Soler (Elche, 1972), ha afirmado que la provincia debe tener un peso político "trascendental" en la acción del gobierno de la Generalitat Valenciana y ha asegurado que su idea es "reactivar" el PSPV-PSOE en el territorio alicantino, así como "reivindicar sus intereses y necesidades" a través de un proyecto "dinámico, participativo y abierto a la ciudadanía".

Así se ha expresado Soler en una entrevista a Europa Press tras resultar vencedor de las primarias celebradas el 16 de enero, en las que el exalcalde de Elche y diputado nacional se impuso al primer edil de Alcoi, Toni Francés, por un apretado 50,64% de votos --2629-- frente al 48,87% (2.484).

La corriente del partido ha situado en los últimos años a Soler en el bando opuesto al denominado 'Ximismo', aunque, sobre esta cuestión, señala que "sin duda" Ximo Puig es el mejor candidato a la Generalitat para las elecciones autonómicas previstas en 2023 y refuerza la idea del 'president' de "salir a por la mayoría para desarrollar plenamente el proyecto del PSPV-PSOE y no depender de otras formaciones".

Igualmente, ve al Partido Popular como el "adversario tradicional", aunque también considera a Vox un "rival" y una "verdadera amenaza", por lo que emplaza a su formación a "trabajar activamente" y "desde el resto de la izquierda para frenar a la derecha y a la ultraderecha".

"El objetivo fundamental de este proyecto político es el de reactivar el PSPV-PSOE. Queremos aterrizar el proyecto de Pedro Sánchez y de Ximo Puig a la provincia Alicante. También transmitir la gestión del Gobierno de España y el de la Generalitat, así como reivindicar los intereses y necesidades de la provincia a través de un proyecto dinámico, participativo y abierto a la ciudadanía", subraya Soler.

Sobre el peso político de Alicante en el ámbito autonómico, considera que es una provincia "extraordinariamente importante", que supone cerca del 40% desde punto vista poblacional, y por tanto, "tiene tener un peso trascendental en la acción del Gobierno de la Generalitat". Al respecto, cree que "lo está teniendo" dado que Puig "ha estado más que ningún otro presidente en la provincia Alicante".

"Él tiene la provincia de Alicante en la cabeza y lo que yo quiero es que se produzca una correa de transmisión, una coordinación, entre el partido en la provincia y la Generalitat y el PSPV: todo ello para que podamos aterrizar la política del gobierno autonómico, transmitir su acción en la provincia y al mismo tiempo transmitir las necesidades de la provincia a la Generalitat", explica el ilicitano.

Por otro lado, ve como rivales al PP y a Vox. Por un lado, califica al PP como "el adversario tradicional". "Es la derecha tradicional de este país". No obstante, indica que Vox ocupa "un amplio espacio" y eso es "una verdadera amenaza por su sectarismo y por su radicalismo en su posición".

DIVISIÓN Y PACTOS

Sobre los resultados de las primarias provinciales, en las que resultó ganador por el 50,64% de los votos, no piensa que la militancia esté "dividida" en la provincia y apuesta por trasladar "siempre" un mensaje de "unidad" del PSPV. "Creo que un proceso democrático nunca se puede trasladar como una división, es como un enriquecimiento que ha permitido reactivar a las agrupaciones", agrega.

Del mismo modo, declara que los comicios permiten "plantear y poner muchas ideas y proyectos sobre la mesa para poner en marcha en el partido de la provincia". "Transmitir que una elección democrática es una división nunca me parece acertado", zanja al respecto.

Asimismo, afirma que su relación con Francés es "magnífica" y que se ha mantenido "mutuamente" a lo largo de la campaña. "La seguimos manteniendo. Es un gran compañero y un activo importante dentro de nuestra organización", añade.

A nivel provincial, preguntado por reeditar posibles pactos con Ciudadanos (Cs) y su opinión por "salir a por la mayoría" o "forjar alianzas" como el 'Botànic' en los municipios alicantinos en las próximas elecciones, responde que el PSPV es "de izquierdas" y que "nuestros socios naturales, con carácter general, son otros partidos de izquierdas", aunque añade que "eso hay que analizarlo caso a caso".

Igualmente, aboga por "no cerrarse a nada" y no descarta pactar con la formación naranja "en determinados municipios e incluso en la Diputación, en un momento determinado". "Yo creo que el partido no se tiene que cerrar a nada, siempre que se mantenga al final lo importante, que es no defraudar a las propuestas que hacemos a los ciudadanos y que la política que practiquemos sea netamente de izquierdas", considera.

Asimismo, insiste en que "evidentemente si el PSPV tiene la entidad y el respaldo suficiente para no depender de otros partidos, siempre es mejor". "No obstante, hay que respetar los resultados, como es obvio, de las elecciones y si el escenario hace necesario llegar a acuerdos, siempre hay que estar abierto a tenerlos", subraya al respecto.

AYUNTAMIENTO ALICANTE

Por último, preguntado por una valoración sobre el trabajo del grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante --donde es el principal partido de la oposición con 9 concejales--, considera que "han estado trabajando con un gobierno del Partido Popular, en circunstancias difíciles" aunque aporta que "tenemos que movilizar al máximo la agrupación".

"Aunque se ha hecho un esfuerzo, tenemos que intensificar el trabajo mucho más, incorporando a toda la militancia a un proyecto dinámico de Agrupación, dinámica, abierta y en trabajo constante", asevera.

Del mismo modo, a su juicio, para "recuperar" la Alcaldía de la capital dice que "tenemos que hacer una reflexión sobre la actuación y el proyecto que tiene que poner el PSPV-PSOE en Alicante ciudad". "Ahí tenemos que contribuir desde la provincia, también desde el PSOE de la Comunitat, para elegir y tener el mejor equipo que se presente a la candidatura de Alicante y hacer un proyecto que ilusione a la ciudadanía", declara Soler.

Igualmente, asegura estar "convencido" de que "vamos a contribuir a hacerlo posible". Sobre el trabajo del portavoz Francesc Sanguino, y del secretario general local, Miguel Millana, opina que "se está haciendo un esfuerzo por plantear propuestas y por hacer un control y fiscalización de PP y Cs, no exento de dificultades, pero tratando de hacer la mejor labor posible".