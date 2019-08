Sol Sánchez (IU) pide a Ayuso que "no tome el pelo a los madrileños" con bajada de impuestos de "10€ a los trabajadores"

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Sol Sánchez, ha pedido a la candidata a la investidura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "deje de tomar el pelo a los madrileños" anunciado una histórica bajada de impuestos que, a su juicio, solo supondrá una reducción de 10 euros a los trabajadores cuando siguen "recortando" los servicios públicos.

"De poco le sirven 10 euros a los trabajadores más cuando le cierran el centro de salud o hacinan a los hijos en colegios por fases, y eso ya está sucediendo", ha dicho Sánchez, que ha compartido intervención junto a Isabel Serra dentro de su grupo Parlamentario durante el debate de esta mañana.

La diputada ha recordado en su intervención que además de una bajada indiscriminada de impuestos, la presidenciable habló ayer de la eficacia de los servicios públicos.

"O nos están mintiendo o piensa incumplir la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y la normativa de la regla de gasto, que dice literalmente que cualquier medida normativa de reducción tributaria tiene que ir acompañada de la reducción de partida de gastos. O se salta la ley o aumenta la deuda, que el PP tiene bastante experiencia en. Incluso ayudadas por quienes ahora son sus socios de Cs y que han dejado a los madrileños una herencia de 8.000 millones más de deuda. No son para presumir de buena gestión", ha manifestado.

La también coportavoz de IU Madrid ha criticado las "ambigüedades y contradicciones" del discurso de investidura de ayer de Ayuso. "Opinaba que se debe combatir a los nacionalismos ayudándoles a crear tejido convivencia y unos minutos después nos dice que si no se ponen de acuerdo con la financiación no pueden esperar que sean solidarios los territorios. ¿No es contradictorio? Yo creo que sí. Lo que no entendemos es que se quedan a dos calles de la España nos roba. Su patriotismo de alharaca llegan hasta donde llegan los intereses de las élites. Ayer quedó claro", ha apostillado.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos ha acusado a los anteriores gobiernos del PP de bajar impuestos a los más pudientes. Según sus datos, a 17.507 personas la Comunidad de Madrid les perdona 814 millones al año, "dinero que se tenía que haber destinado a sujetar los servicios sociales, que tanto necesita la mayoría social".

Sánchez también ha reprochado al PP que quitara ayer los asientos ocupados tradicionalmente en la Asamblea a los sindicatos para dárselos a la patronal y miembros de su partido. "Como símbolo de la calidad del empleo que promueven, no tiene precio", ha recriminado.

"De lo que no nos habló ayer es de la industria de la pobreza y la desigualdad. Somos la comunidad más rica pero la tasa de pobreza es del 20,6 por ciento. Eso debe de ser el efecto de ese laboratorio neoliberal que vivimos los madrileños en una región con 350.000 personas en pobreza severa", ha proseguido.

La parlamentaria de IU también aludió a los casos de amiantos hallados en Metro de Madrid, a los casos de corrupción. "Ahí sí que son campeones. Cuando hablan de cesión de lo público sabemos lo que va a venir detrás. Vayan sin pasan cosas en Madrid. Esperamos estar en frente y si sale usted, ni una le vamos a pasar porque le va la vida a mucha gente en ello", ha concluido.