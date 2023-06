Socióloga de UNIR aconseja "no ser rígidos y dejarse sorprender por las vacaciones" para volver con las pilas cargadas

La socióloga y coordinadora del Máster en Orientación Educativa Familiar de UNIR, Carmen Martínez Conde, ha aconsejado "no ser rígidos y dejarse sorprender por lo que nos deparan las vacaciones" ya que de ese modo "volveremos con las pilas cargadas".

En una entrevista a Europa Press, Martínez Conde ha abordado también lo que se denomina "turismo afectivo", que "está pensado para tener en cuenta la esencia del viaje, de esas vacaciones en función de lo que es importante". "No se va a un destino material porque sea muy maravilloso, tipo Hawái o el Caribe, sino que se trata de estrechar vínculos porque las familia viven separadas, o en ciudades diferentes, y es como una vuelta al pasado, que es un motivo de elección cada vez más frecuente", ha añadido.

Para volver con las 'pilas cargadas', ha aconsejado "no ser rígidos y dejarse sorprender por lo que nos deparan las vacaciones", porque "es importante pensar que las vacaciones no significan un tiempo para dejar de hacer cosas o para no hacer nada, sino para cambiar de actividad".

Por ello, la experta de UNIR ha señalado que "si nos llenamos de esas experiencias, de esos intercambios emotivos, hacer crecer los vínculos, encontrarnos entre las personas de la familia, y vaciarnos de nuestras propias preocupaciones, y nos los llena de cosas que merecen la pena". Con ello, "uno termina las vacaciones con la sensación de llenar un vacío, quitarse lastres que ha ido acumulando, es el mejor impulso".

También ha apuntado que "estar rodeadas de muchas personas puede ser motivo de roce pero hay que verlo más como una fuente de enseñanza", ya que "hay veces que se nos vende la independencia como algo relajante o valioso pero esta tendencia al individualismo no nos favorece, por lo que con paciencia, esfuerzo uno aprende a tratarse, y que al final crecen en estar disponible a los demás aumenta nuestra paciencia, que hace que esos momentos incómodos no nos roben la sonrisa".

Además, ha apuntado que "aprendemos a hacernos sensibles a las necesidades de los demás cuando también los vemos en acción, por lo que hay que tener paciencia".

Sobre las nuevas tecnologías y las vacaciones ha reseñado que "el modo de pensar que tenemos hoy en día es que tengo que estar siempre conectado y disponible y nos esclaviza, por lo que hay que abandonar la parte negativa que puedan tener y aprender a relajarse".