El socio de Moreno pide posponer su declaración en 'Titella' por coincidir con un acto en Uruguay ante 300 personas

El socio del productor televisivo José Luis Moreno, el empresario argentino Alejandro Roemmers, ha pedido posponer su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye 'Titella' "por encontrarse en Uruguay y tener que intervenir en un evento en el que hay convocadas y confirmadas 300 personas".

Así consta en un escrito remitido al magistrado por la representación de Franciscus Productions, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que responden a la providencia dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, que señaló su declaración como testigo para el 9 de febrero a las 10.00 horas.

En este contexto, y ante la "imposibilidad de asistir a la declaración en la fecha señalada", Roemmers se ofrece a "prestar declaración mediante videoconferencia en la semana del 21 al 28 de febrero preferiblemente a partir de las 16 horas (hora española) por la diferencia horaria con Miami, donde estará esos días".

Además, el empresario también indica al juez "la posibilidad de desplazarse a España a partir del 8 de mayo de 2022, para comparecer personalmente" en la Audiencia Nacional "en los días siguientes".

En el escrito, la sociedad Franciscus Productions también apunta que "no consta que Roemmers haya designado representación procesal en esta causa, a través de la que pueda ser citado formalmente". "No obstante lo anterior, esta representación procesal ha dado traslado de la citación al indicado que, siendo de nacionalidad argentina, no es residente ni ha residido nunca en España", añaden.

PRESUNTAMENTE ESTAFADO POR MORENO

Roemmers, el productor que habría sido estafado por Moreno, figura como perjudicado en la causa después de que invirtiera más de 30 millones de euros para la producción de la serie sobre Francisco de Asís que no habría llegado a término. En un comunicado emitido el pasado mes de agosto, su defensa explicaba que Roemmers se personó para conocer la realidad de 'Glow & Darkness', "su calidad, su coste, y qué falta" por realizar.

Dado que había realizado con éxito el musical 'Franciscus' en 2016, y tras llevarlo a España de la mano de Moreno en 2018, Roemmers explica en un comunicado que decidió constituir junto al famoso ventrílocuo en 2018 una empresa conjunta --Dreamlight International Productions-- "financiada íntegramente" por Roemmers a través de su sociedad Franciscus Productions.

El objetivo era realizar "una gran serie internacional" sobre la figura de Francisco de Asís y su época histórica. Tal y como explicó Roemmers, la producción de la serie fue avanzando siempre "aunque con importantes demoras y sobrecostes" que él fue financiando porque quería llevar a buen término la serie y proceder a su comercialización y difusión.

Habría sido a raíz de la investigación policial en el caso 'Titella' y de las conversaciones intervenidas en el curso de las pesquisas por presunta defraudación a entidades bancarias, cuando Roemmers supo que "podría estar siendo estafado mediante la emisión de facturas ficticias que no respondían a gasto alguno o eran infladas arbitrariamente para desviar los fondos entregados (...) para la realización de la serie".