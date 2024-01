Sociedad Civil realizará todos los jueves concentraciones silenciosas contra la amnistía y las "mentiras" del Gobierno

Sociedad Civil Navarra ha llamado a la ciudadanía a concentrarse de forma silenciosa todos los jueves, a las 19.30 horas, bajo el lema 'Basta de mentiras. No a la amnistía'. Las protestas comenzarán este jueves, junto al Monumento a los Fueros del Paseo Sarasate de Pamplona. Se sumará la próxima semana Tudela, en la Plaza de los Fueros, si bien la intención es que se realicen en más localidades de la Comunidad foral.

Así lo han dado a conocer este miércoles los representantes de Sociedad Civil Navarra, Miguel Cornejo y José Ramón Ganuza, en declaraciones a los medios de comunicación.

Cornejo ha explicado que estas convocatorias se deben a que la ciudadanía "nos ha transmitido esa voluntad, ese interés de que se les dé un punto de referencia para poder manifestar esta disconformidad con cómo se nos está tratando y lo que se está haciendo con nuestros derechos". Ha destacado que se trata de concentraciones silenciosas "porque, como se ha visto en otros puntos de España, es muy fácil que un grupo pequeño, con un suficiente nivel de ruido, secuestre el mensaje de una mayoría que lo que quiere es otra cosa mucho más moderada y mucho más clara".

Ha censurado que "se esté permitiendo" que la ley de amnistía "esté siendo redactada por los mismos que se van a beneficiar de ella". "Hacer la ley a la medida de alguien para beneficiar a alguien es romper la igualdad ante la ley, es romper un elemento esencial de la libertad y la democracia y está a un paso de hacer leyes para perjudicar a alguien a la medida también", ha advertido. "No es algo que nos podamos tomar a ligera, es algo contra lo que hay que protestar", ha defendido.

Cornejo ha afirmado que "esta situación que estamos viviendo no es algo que se vaya a solucionar porque salga una asociación a la calle" sino que "es responsabilidad de todos y de cada uno". "Si queremos que esto cambie, tenemos que demostrar que no nos parece aceptable. La única forma de demostrarlo es salir a la calle", ha manifestado.

"ES UN CASO DE CORRUPCIÓN EN TODA REGLA"

Por su parte, José Ramón Ganuza ha considerado que la ley de amnistía "es una operación mercantil que trata de cambiar impunidad de una serie de delitos, cometidos contra la Constitución y contra la unidad de España, por una serie de votos para garantizar la investidura de Sánchez en su momento y para mantener viva la legislatura". "Esta es la verdad. Lo que no es cierto es lo que dice el presidente del Gobierno, que intenta vestir la ley de amnistía como un intento de pacificar o de recuperar el tono de la convivencia política en Cataluña", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que, "antes de las elecciones, el propio Sánchez dijo que los delitos que se cometieron durante el 'procés' no eran amnistiables". "¿Si no eran amnistiables entonces no había que recuperar entonces la convivencia en Cataluña y ahora sí?", se ha preguntado. "Lo que se intenta hacer es garantizar la pervivencia del propio Sánchez en la presidencia del Gobierno y mantener viva esta legislatura", ha insistido.

Para Ganuza, se trata de "un caso de corrupción política en toda regla". "Cuando se suprime la igualdad de los ciudadanos ante la ley, cuando se rompe con la separación de poderes, se corrompe el sistema político, se corrompe la convivencia", ha rechazado. Además, ha asegurado que la amnistía "es inconstitucional". "La propia Constitución prohíbe expresamente los indultos generales", de manera que "se prohíbe también una categoría jurídica superior, que es la amnistía", ha planteado. "Los propios constituyentes rechazaron en su momento dos enmiendas que intentaban incluir la amnistía dentro del texto constitucional, con lo cual queda absolutamente claro cuál es la voluntad del legislador, la voluntad del constituyente a la hora de no incluir la amnistía en el texto constitucional", ha añadido.

Además, ha opinado que la ley de amnistía trata de "encubrir o intentar que no se investigue algo que es gravísimo y que ha salido a la luz en los últimos días, que es la injerencia de un país extranjero en los asuntos internos de España". "El propio juez que instruye el caso, Joaquín Aguirre, ha declarado que tiene constancia, por declaraciones de los propios implicados, de que hubo contactos entre los enviados de Puigdemont con miembros del servicio secreto ruso. Esto es lo que tienen que investigar los jueces y lo que intenta parar esta ley de amnistía", ha aseverado.

Después de que este martes no saliera adelante el proyecto de ley de amnistía, al votar Junts en contra, Ganuza ha destacado que "el tema sigue todavía vivo" y "tenemos todavía un plazo largo de un mes para intentar, desde la calle, presionar para que el Gobierno no siga cediendo al chantaje y a las pretensiones de Junts". Por ello, ha llamado a los ciudadanos a que "salgan de su zona de confort y salgan a la calle" en defensa de "la pervivencia del sistema democrático y del Estado de Derecho en nuestro país".