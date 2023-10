Sociedad Civil Catalana: Amnistía a cambio de "favores" es "aberración inconstitucional"

La presidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha calificado este domingo de "aberración inconstitucional" la concesión de una eventual amnistía por parte de un posible Gobierno de PSOE y Sumar "a cambio de favores políticos".

En declaraciones a los medios este mediodía antes del inicio de la manifestación en contra de la amnistía, Mata ha llamado a los partidos de ámbito nacional a priorizar "los pactos de Estado y el respeto al Estado de Derecho".

Mata ha indicado que esperan "que no se siga adelante con una aberración inconstitucional como es la amnistía a cambio de favores políticos".

Por su parte, el vicepresidente de SCC, Álex Ramos,ha subrayado hay que "cambiar la secuencia de los pactos" y no comenzar a negociar "con los extremos", a la vez que ha reinvindicado la necesidad de apostar por la centralidad política.

El vicepresidente de SCC ha afirmado que "aunque digamos 'no' a la amnistía y la autodeterminación, y no en nuestro nombre, es porque desde la sociedad civil pensamos que no es una buena solución".

Ramos ha añadido que la concentración de este domingo en Barcelona la plantean como "un acto de convivencia".

"Para contentar a 1,5 millones de electores nacionalistas, separatistas, estamos confrontándonos con la mitad de la España conservadora", ha denunciado.

Además, ha afirmado que los simpatizantes del PSC, del PSOE, e incluso de Sumar, que compartan el motivo de la concentración son "bienvenidos" a sumarse.