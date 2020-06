Polémico desliz del vicepresidente de Extremadura sobre los datos de fallecidos: "Ya no se pueden tapar"

En plena polémica por los cálculos del Gobierno sobre el número de fallecidos que ha dejado la pandemia del coronavirus, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de Extremadura, el socialista José María Vergeles sufría un desliz al colar en mitad de su discurso que "ya no se pueden tapar datos". Vergeles ha tratado de rectificar el lapsus sobre la marcha apresuránsose a negar cualquier baile de cifras: "Nunca hemos tapado los datos, ahora es imposible hacerlo aunque quisiéramos”, insistía.

La polémica sobre las dudas, discrepancias y distorsiones sobre las cifras oficiales de fallecidos y contagiados por la Covid-19 ha estado presente durante todo el estado de alarma, (que finaliza hoy). Por el momento el Gobierno mantiene las cifras oficiales en 28.313, cuando los datos de sobremortalidad registrados desde mediados de marzo hablan de más de 40.000 muertos.

El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, admitía la existencia de 13.000 fallecidos que "no podían ubicar".

"Sólo en un ambiente veraniego y festivo puede encajarse la naturalidad con la que Fernando Simón ha expresado que le falta dónde ubicar 13.000 muertos", ha criticado en su monólogo de este sábado la presentadora de 'Fin de Semana' de COPE, Cristina López Schlichting. "Trece mil personas. No coches, ni declaraciones de hacienda, trece mil seres humanos que han fallecido y no se sabe de qué. La diferencia, la que nos dice que en España hay más de 40.000 fallecidos en este período aciago, como dicen las funerarias y los registros, la constituyen 13.000 almas, en este caso bastante desamparadas en residencias, en domicilios y siempre sin tests ni pruebas. Que se exprese así el portavoz del Gobierno para la pandemia, es de aurora boreal".

SIMÓN JUSTIFICAR LOS 'VOLANTAZOS' CON LOS DATOS

Ante el increíble desfase, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha tratado de salir paso en un vídeo en el que da explicaciones sobre la recogida de datos. "Aunque tengamos muy claro desde el punto de vista técnico lo que estamos haciendo, debe ser que no lo hemos comunicado correctamente", advertía.

¿Cómo se realiza la recogida de los datos epidemiológicos?



��Fernando Simón explica en este vídeo cómo se realiza la vigilancia, cómo es el sistema de notificación y cómo se ha hecho la recogida de datos durante la #COVID19



▶️https://t.co/YB57WdAMY0 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) June 20, 2020

Simón explica que la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) se creó en 1995 para aunar toda la información que se generaba en las diecisiete redes autonómicas y que en 2015 se implementaron importantes cambios para que todas las notificaciones se hicieran de una forma "personalizada" con una ficha especifica por cada paciente.

Este era el sistema vigente en España cuando estalló la crisis del coronavirus causante de la Covid-19, y ha precisado que el método permitía diferenciar en una epidemia casos leves, moderados, graves y fallecidos, pero sólo entre los "infectados" que acuden al sistema, no los que son asintomáticos.

"Nunca, salvo cuando tuvimos el estudio de seroprevalencia, pudimos, ni nosotros ni nadie, ningún país, ver el total".

"Los cambios de vigilancia distorsionan las series", ha asegurado Simón, pero ha insistido en que al final, tras los ajustes que se han ido realizando, se dispone de "una serie sólida y limpia" y ha asegurado que este tipo de situaciones se produce en todos los procesos epidemiológicos y en todos los países.

Y respecto al número de fallecidos, Simón ha incidido en que el Ministerio trabaja con las cifras de casos fallecidos "confirmados", y en que durante los próximos meses habrá que depurar toda la información y contrastarla con la que facilita el INE sobre la sobremortalidad detectada por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).

Audio

ESTUDIO SEROPREVALENCIA EN EXTREMADURA

Durante su comparecencia en en Mérida con motivo del fin del estado de alarma, José María Vergeles ha señalado que tan solo el 3,3 por ciento de los extremeños ha generado anticuerpos para enfrentarse al coronavirus en caso de contagio, en referencia a los resultados arrojados por la segunda oleada del estudio de seroprevalencia en la comunidad autónoma.

Vergeles ha señalado que el virus "circula poco" y en la comunidad no hay inmunidad de rebaño, por lo que la población debe acostumbrarse, ha dicho, "a vivir y convivir" protegiéndose para no contagiarse porque no hay defensas para hacerlo.