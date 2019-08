La socialista Concha Andreu, presidenta de La Rioja con apoyo de Podemos e IU

La socialista Concha Andreu ha sido elegida este martes presidenta del Gobierno de La Rioja por mayoría absoluta, al contar con el apoyo de los quince diputados del PSOE, la de Podemos, Raquel Romero, y la de IU, Henar Moreno, con lo que termina una etapa de veinticuatro años de Ejecutivos del PP.

Andreu (Calahorra, La Rioja, 1967) es la primera mujer que preside el Gobierno de La Rioja, en este caso, formado por el PSOE y Podemos-Equo, que ocupará la Consejería de Participación, Derechos Humanos y Cooperación, con el apoyo externo de IU.

El Gobierno riojano es el último en formarse desde las elecciones del 26 de mayo, ya que en julio pasado Andreu no logró la mayoría necesaria para ser investida al no contar con el apoyo de la diputada de Podemos, partido que pedía formar parte del Consejo de Gobierno, a lo que el PSOE no accedió entocnes.

En su última intervención en el debate de investidura, Andreu ha dicho que no le faltarán tesón e ilusión, y ha agradecido al todavía presidente del Gobierno en funciones, José Ignacio Ceniceros (PP), su "trato educado, deferente y de compañero político".

A los grupos parlamentarios que "se han declarado en la oposición" -PP y Ciudadanos- les ha asegurado que tendrán para su ejercicio diario de la política las facilidades y la información que nunca tuvieron los socialistas en la oposición.

Además, a los grupos que apoyan al Gobierno -PSOE y Grupo Mixto (Podemos e IU)- les ha brindado su "colaboración más estrecha y sincera" para llenar esta etapa "de aciertos".

A todos los riojanos les ha prometido "defender con fuerza, ilusión y mucha determinación los derechos de La Rioja como comunidad autónoma".

"Voy a defender los derechos de nuestra tierra, pero también esa sociedad viva, libre e igualitaria que queremos crear", ha asegurado Andreu, quien ha incidido en que gobernará "para todos" y será "un Gobierno de progreso, ejemplar para toda España".

"Vamos a gobernar para todos porque la izquierda siempre piensa en el bienestar común", ha subrayado la socialista, quien ha dicho que las tres formaciones firmantes del acuerdo programático de Gobierno coinciden en su defensa de la igualdad y de los servicios públicos, de su calidad y de sus trabajadores.

El acuerdo, ha dicho, está firmado para ser cumplido y ha resaltado que es un momento histórico para comprobar que se puede gobernar de otra manera.

La diputada de Podemos ha ofrecido "respeto, negociación y confianza" al PSOE para cumplir el acuerdo programático y ha pedido perdón a la ciudadanía por el "mal verano" que han dado sus representantes políticos.

Por su parte, la diputada de IU ha subrayado que su apoyo al PSOE "no es un cheque en blanco" ni un "regalo"; y ha reclamado a Andreu que no "defraude" y aplique políticas de izquierdas.

El portavoz socialista, Raúl Díaz, ha incidido en la necesidad de que su partido llegue al Gobierno regional para sustituir a un Ejecutivo del PP "estancado, agotado y sin ganas".

Su homólogo popular, Jesús Ángel Garrido, ha pedido a Andreu que "trate de gobernar para todos" y que no sea "una presidenta de parte y no hipoteque el futuro de esta tierra".

Pablo Baena, portavoz de Ciudadanos, ha asegurado que el PSOE se "ha dejado chantajear" por "los populistas", que "les han sacado lo que querían" para tener "un Gobierno a cualquier precio".

Durante el pleno, la diputada de Podemos se ha emocionado y llorado, según ha dicho, al haber recibido un mensaje de felicitación de una persona "querida" de Berlín, donde ha residido los últimos años.