Sobrino de Fraga reconoce dos pagos caja b pero niega que fueran sobresueldos

Luis Fraga, exsenador del PP y sobrino del fundador del partido, Manuel Fraga, ha reconocido haber recibido dos pagos de 3.000 y 6.000 euros en 2004 y 2006 que aparecen reflejados en la presunta caja b del PP, pero ha negado que fuesen sobresueldos sino gastos de campaña que él tuvo que adelantar de su "bolsillo".

En su declaración en la séptima jornada del juicio que está celebrando la Audiencia Nacional sobre los papeles de la supuesta caja b, Fraga, que se ha declarado amigo desde hace más de 20 años del principal acusado, el extesorero del PP Luis Bárcenas, porque "hemos escalado juntos los Alpes y el Himalaya", y ha defendido que su amigo está sentado en el banquillo como "chivo expiatorio".

Respecto a esos dos pagos, ha sostenido que fueron para compensar gastos de campaña, que se lo dieron "en billetes" y que "no eran, por supuesto, sobresueldos".

Lo que sí ha admitido es que "en algunos casos" en el partido se dieron "sueldos de transición" a personas que dejaban de trabajar y que escuchó en varias ocasiones conversaciones en las que se comentaba "¡Cómo se le va a dejar tirado!". A la pregunta de quién tomaba esas decisiones, ha contestado: "Tal vez usted se la podría formular al señor Rajoy o a la secretaria general que puso", en alusión a María Dolores de Cospedal, ambos citados como testigos en este juicio.

Según ha expuesto, la mayor parte de los gastos que adelantaba en sus labores como senador los pedía al departamento de caja y aportaba los correspondientes recibos, mientras que en el caso de esos dos pagos no los aportó porque, según ha alegado, muchos de esos gastos no eran fáciles de justificar.

A preguntas del fiscal Antonio Romeral, ha relatado que pidió esas dos compensaciones de gasto a Álvaro Lapuerta y a su amigo Bárcenas, y que se lo dieron en uno de los dos despachos, ya que no recordaba bien porque, como ha repetido en varias ocasiones, "la memoria se va difuminando. No es un desván donde podamos dejar una lavadora de los años 50 y cosas que no valen para nada".

Pese a sus lagunas de memoria, ha "creído" recordar que anotaron esos pagos en una libreta, "pero es como si lo publica en un pergamino muy valiosa del siglo VIII o en papel de váter", ha dicho restándole importancia a la anotación que pudieran haber hecho.

Sobre si la pregunta iba dirigida a saber si vio los papeles de Bárcenas, ha respondido que nunca los vio "más que las fotografías que salieron en el diario que los publicó" y ha asegurado que no le pidió explicaciones a su amigo porque no le pareció "un tema tan importante".

"Lo leí lo en diagonal, ni sabía que aparecía (en los papeles), me lo dijeron", ha afirmado.

"Procuraba hablar de política, los temas económicos nunca me interesaban", ha insistido, y ese ha sido el motivo que ha esgrimido para explicar por qué Bárcenas no le hablaba de este tema: "sabía que no me interesaba".

Fraga ha defendido al extesorero, una persona que, ha recalcado, "merece toda la credibilidad" y que "siempre apuntaba todo". Le ha definido como "un gran hombre de negocios", alguien metódico y ordenado, un "genio en la Bolsa" y que "sabía dónde estaba cada papel".

En este punto ha hecho alusión a lo que ha llamado "los papeles de Soto", donde "salen personas mucho más importantes"; "cinco o seis hojas manuscritas con anotaciones con el mismo esquema" que los de la caja b, pero con personas como Homero, Shakespeare, Virgilio o Conrad, "autores clásicos" que leía en la prisión de Soto del Real, donde actualmente cumple condena por el caso Gürtel.

"No me ha enseñado los papeles de Génova, ni los de Suiza ni los Kuala Lumpur. Los únicos que me ha enseñado son los de Soto porque son los que sabia que me interesaría".

A su juicio, Bárcenas está sentado en el banquillo por ser "el chivo expiatorio de toda esta historia". "Si vemos la hoja vemos un chivo expiatorio, pero luego podemos ver el árbol o el bosque "y si nos centramos en el bosque" la "culpabilidad" hay que ponerla en un sistema que da "demasiada fuerza a los partidos"·y mientras esto no cambie "tendremos procesos como este".

"Aquí hay un problema fundamental", ha reiterado, y es que en España no ocurre como en Estados Unidos, donde cada candidato recibe donativos que quedan reflejados en un registro. "Aquí la hoja no nos ha permitido ver el árbol ni el bosque", ha lamentado varias veces.

Fraga ha restado también valor a que Bárcenas tuviese cuentas en Suiza, ha admitido que él también tuvo una, y que ganaron dinero juntos antes de entrar en política, cuando tuvieron participaciones en varias empresas fuera del país. EFE