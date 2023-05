Smith (Vox) se compromete a poner abogados municipales a personas con viviendas okupadas y sin recursos para litigar

"Aquella casa que sea okupada va a tener presencia policial para hacerles la vida imposible a los okupas", advierte

El candidato de Vox a la Alcaldía, Javier Ortega Smith, se ha comprometido a poner los servicios jurídicos municipales a disposición de las personas que no tengan recursos para litigar y que vean okupadas sus propiedades.

El compromiso lo ha manifestado tras los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, donde ha lanzado el mensaje de que los okupas "tendrán enfrente al Ayuntamiento de Madrid, y en concreto al Grupo Municipal Vox".

Se trata de "poner los medios para ayudar a esas personas que han visto okupada su vivienda". Así, darán "instrucciones a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para que se pongan al lado, para que asesoren y para que lleven la causa si hace falta, si no tiene recursos esa persona asesorándoles y litigando en los tribunales para expulsar a esos delincuentes".

Otra de las vías será tener a la Policía Municipal "en permanente actitud de lucha contra la okupación", lo que significa "que aquella casa que sea okupada va a tener presencia policial y se les va a hacer la vida imposible a los okupas para que no puedan entrar, para que no se puedan mover con libertad, para que no puedan trapichear con droga, para que no puedan amenazar a los vecinos del inmueble, para que no puedan llenar de basuras".

Ortega Smith ha reconocido la falta de competencias "en su totalidad" por parte del Ayuntamiento, para lo que les gustaría "estar en el Gobierno de la Nación y modificar el Código Penal, como ha propuesto Vox en el Congreso", ha indicado junto a su número dos en la lista municipal, la diputada Carla Toscano.

Vox se centra, ha indicado el candidato, no sólo en "la okupación violenta de la patada en la puerta" sino también en "la llamada inquiokupación, la de aquel inquilino que entra bajo la apariencia de que va a cumplir un contrato".

"Los okupas tienen que entender un mensaje: Madrid no es la Barcelona de (Ada) Colau. Madrid es tolerancia cero a la okupación, al narcotráfico, a las mafias del tráfico de las personas", ha concluido.