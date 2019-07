Smith tras 'explicación del café' de Cs en Murcia: "Se piensan que nos chupamos el dedo y que nos pueden torear"

El secretario general de Vox y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, ha dicho que la explicación dada por Ciudadanos en torno a las negociaciones en Murcia es una demostración de "falta de respeto" y que en el partido 'naranja' se han debido pensar que se "chupan el dedo" y que les pueden "torear".

"Es un insulto y un desprecio al equipo negociador. Se han debido pensar que los de Vox nos chupamos el dedo, que nos pueden torear y hasta aquí podíamos llegar", ha lanzado Ortega Smith a su salida de la constitución de las comisiones municipales.

"Venimos de unas negociaciones en Murcia en las que durante cinco horas ayer estuvo la comisión negociadora sentada con el PP y Cs y escuchamos a (Juan Carlos) Girauta y (José Manuel) Villegas decir que no se está negociando nada, que estaban tomando un café y explicando a Vox lo que ya tienen pactado previamente con el PP a efectos de informar porque lo único que tenemos que hacer es votarles lo que han decidido", ha reprochado.

No se trata, a su juicio de Ortega Smith, de "vanidad personal" sino de respeto a sus votantes. "No podemos creer que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, como no se nos puede pedir que estemos de acuerdo con los demás. Sí que se nos puede pedir, y nosotros lo tenemos, seriedad y palabra", ha declarado, tras enfatizar que "no es una cuestión de sillones o de teatro ante las cámaras" sino que "es una cosa muy seria, la política, de la que depende la vida de los ciudadanos".