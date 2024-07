SMA y CSIF avalan el plan de Salud para los MIR este verano y Satse, CCOO y UGT califican el complemento de "ridículo"

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA) y CSIF Andalucía han avalado este jueves el plan presentado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta, para incorporar de forma voluntaria a Médicos Internos Residentes (MIR) de último curso este verano en centros de salud y hospitales diferentes a los que tienen asignados para así afrontar el "déficit" de sanitarios en verano. Por contra, el Sindicato de Enfermería Satse, CCOO y UGT lo han rechazado y han calificado el complemento extraordinario de 500 euros al mes que cobrarán aquellos MIR que opten por plazas difíciles de cubrir de "ridículo".

En relación a la fórmula empleada por el SAS para que los MIR cubran los puestos que quedan si cubrirse como consecuencia de las vacaciones de verano en los centros de salud y hospitales de la sanidad pública andaluza, CSIF entiende que "la situación a la que se ha llegado era completamente previsible si no se ponían los medios para evitarla, que es lo que ha ocurrido", al tiempo que ha enfatizado que "una adecuada gestión y la planificación suficiente hubieran evitado lo que está sucediendo".

"La Administración pone sobre la mesa para que la ciudadanía pueda tener acceso a un médico este verano una solución in extremis a la que entendemos que no debería haberse llegado si hubiera habido gestión y planificación adecuadas", ha insistido Victorino Girela, responsable de Sanidad en CSIF, que ha criticado además "la falta de información a las organizaciones sindicales, que se han enterado de dicho plan primero por los medios de comunicación", ha recogido la central sindical en una nota de prensa.

El SMA, que también ha respaldado la propuesta de la Junta, ha sostenido que "si bien esta medida no solucionará los graves problemas que sufrirá la medicina pública andaluza este verano, es posible que contribuya en alguna medida a mitigarlos. Ante la situación desesperada que vivirán muchos centros del SAS este verano, hubiera sido una irresponsabilidad rechazarla". Por otra parte, el Sindicato Médico ha solicitado al SAS el inicio de negociaciones tras el periodo vacacional "con vistas a resolver los problemas que aquejan al colectivo de los facultativos andaluces".

Desde UGT han calificado la situación de "lamentable y esperpéntica" al tratar a los MIR como "auténticos becarios baratos" a la hora de pagarles la asistencia. "La Consejería y su incapacidad para incentivar la asistencia en determinadas zonas hace que sólo tengan como solución la imposición y el maltrato, y en este caso les ha tocado a los residentes que finalizan en septiembre su especialidad sacarle las castañas del fuego a la Administración y lo hacen por un precio irrisorio y con la promesa de futuras vacantes".

Esto, ha vaticinado UGT, "va a provocar un efecto cascada en todos los residentes de años anteriores que también verán cómo se modifican sus condiciones ya que ellos a su vez deberán cubrir los huecos que estos dejan en sus lugares de residencia". "Convocar a la Mesa Sectorial sin posibilidad de negociación cuando ya lo han vendido anteriormente a la prensa, no es consenso, no es dialogo, no es mejorar, es simplemente incapacidad de gestión que esta llevando al sistema sanitario público a una situación insostenible", ha lamentado el sindicato.

CCOO ha rechazado el plan porque el complemento "no se aplicará a todo el personal residente de todos los años de formación ni de todas las especialidades"; porque "únicamente lo percibirán los médicos de zonas de difícil cobertura y sólo este verano"; porque la Administración "se niega a pagar los desplazamientos relacionados con actividades formativas al personal residente"; y porque "no se ha tenido en cuenta la propuesta de elevar el plus a 1.000 euros, pagar los desplazamientos para actividades formativas y relacionadas con la residencia y un complemento de residencia para todos los residentes". Por último, Satse ha justificado su voto en contra al plan alegando que el complemento extraordinario es "sólo para médicos" y únicamente para este verano cuando debería fijarse "para siempre y no para cuando a la Junta le interesa".