La situación de Madrid y la 'alternativa' del PP, claves de la décima reunión de Sánchez con las CCAA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este domingo por videoconferencia con los presidentes autonómicos, en plena polémica con la Comunidad de Madrid por la continuidad en ese territorio de la fase 0 de la desescalada y tras avanzar que pedirá una quinta prórroga del estado de alarma.

La reunión con los gobernantes autonómicos se produce tras dos meses de restricciones a la movilidad y la interacción social y en la víspera de la extensión de la fase 1 de desescalada al 70 % de la población y la activación de la fase 2 en cuatro islas de Canarias y Baleares.

A ella asistirán la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El encuentro con los presidentes autonómico tendrá lugar después de que el Gobierno anunciara este sábado que pedirá al Congreso una quinta y última prórroga de un mes del estado de alarma para hacer frente a la epidemia de coronavirus.

También será el primer cruce de impresiones entre Sánchez y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tras los duros reproches del gobierno regional al informe del Ministerio de Sanidad que le impide avanzar de fase de desescalada.

Algunos responsables autonómicos han avanzado ya las propuestas que llevarán al encuentro. Uno de ellos ha sido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que defenderá que sea obligatorio el uso de las mascarillas de protección en los espacios públicos a fin de evitar riesgos de contagio.

Sánchez tendrá que hacer frente a las acusaciones de Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este sábado al Gobierno central de llevar a Madrid "a la ruina", tras rechazar ayer su petición de pasar a la fase 1 de la desescalada, y ha exigido saber quién ha tomado esta decisión.

"Todo nos va a llevar a un precipicio, a un borde que al final no va a causar más que problemas mayores. Nos tienen rehenes, nos tienen amordazados y al final lo que está habiendo es un recorte de libertades", ha declarado en una videoconferencia con periodistas, desde la Real Casa de Correos, acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, "se está intentando minar el diseño constitucional por la puerta de atrás, la unidad de España". Por todo ello, ha exigido "claridad, transparencia y explicaciones de por qué el motor económico de España va a seguir cerrado".

Ayuso, que se ha mostrado "profundamente preocupada" por las decisiones del Gobierno central, ha asegurado que estas van a provocar "la ruina de Madrid y, por tanto, la ruina de España". "Cada semana que Madrid sigue encerrada se están perdiendo más de 18.000 empleos", ha remarcado.

En este punto, ha indicado que la decisión se ha tomado "sin ningún informe técnico sanitario" y ha asegurado que les exigieron unos requisitos que han ido "cumpliendo" pero que, después, "se van cambiando cada semana".

Para la presidenta, "esta incertidumbre y los bandazos" se traducen en "decisiones inexplicables" como, por ejemplo, "con las rebajas, con los turistas o con la duración de los ERTEs". "A partir de aquí, la ruina va a ser la peor secuela que nos deje el Covid-19", ha sostenido.

Además, a su parecer, también se está demostrando que hay "un trato discriminatorio entre territorios" y ha criticado que les ofrecieran una "cogobernanza" que al final se está resumiendo "en una trampa" porque "la responsabilidad solo es de la Comunidad de Madrid si las cosas van mal".

"Si van cambiando los criterios y a su vez no dotan a los ciudadanos de herramientas para salir adelante, aquí no se está gobernando, no está habiendo dos gobiernos funcionando al unísono", ha dicho. A renglón seguido, Ayuso ha defendido que son "un Gobierno responsable" y ha recordado que había propuesto poner en marcha una mesa donde pudieran trabajar de manera unilateral.

Los presidentes autonómicos del PP defenderán la 'alternativa' de Pablo Casado

El líder del PP, Pablo Casado, y los presidentes autonómicos del partido han coincidido este sábado en su rechazado a la quinta prórroga del estado de alarma de "alrededor de un mes" que ha planteado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una decisión que va "en contra de su propio compromiso y del reconocimiento de su Gobierno de que hay una alternativa a la excepcionalidad", según han informado fuentes de la dirección nacional del PP.

Casado ha mantenido una reunión por videoconferencia con los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Juan Manuel Moreno (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Fernando López Miras (Región de Murcia); y Juan Vivas, de la ciudad autónoma de Ceuta.

De esta forma, el PP en su conjunto se opone al anuncio que ha realizado Sánchez en en Palacio de la Moncloa de pedir una prórroga por un periodo de un mes. "Esperemos que sea el último estado de alarma", ha indicado, para añadir que éste es el "único" camino posible en esta fase de desescalada.