Sito Miñanco se sienta de nuevo en el banquillo por blanquear 10 millones

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, juzgado desde hoy en la Audiencia de Pontevedra por blanqueo de capitales, ha proclamado su inocencia y niega que haya causa contra él por tal motivo.

Su abogado, Gonzalo Boye, ha explicado que parte de los hechos que se le imputan a su cliente están ya prescritos y el resto fueron archivados en un proceso previo en los juzgados de Vilagarcía de Arousa.

Miñanco debe responder ante la justicia porque, según el fiscal, blanqueó diez millones de euros entre 1988 y 2007 mediante la adquisición de bienes inmuebles a través de la inmobiliaria San Saturnino.

El letrado, sin embargo, ha recordado que las operaciones realizadas entre 1999 y 2007 deberían ser retiradas de la causa, al haber sido archivadas en su día en Vilagarcía, a petición del mismo fiscal que ahora, al no apreciarse entonces indicios de delito.

Si eso fue motivo de archivo, ha añadido, los hechos relativos al periodo entre 1988 y 1999 "están prescritos", por lo que este procedimiento "no puede seguir".

Gonzalo Boye, además, ha destacado que no porque su cliente se dedique ahora al narcotráfico "lo ha hecho siempre" y ha señalado que su fortuna y la compra de diferentes propiedades proceden de "actividades legales" a través de una empresa de comercialización de tabaco que tiene su sede en Bélgica, de la que incluso ha presentado sus cuentas.

"Presumir que todo lo que hace mi cliente es delictivo es incumplir la normativa comunitaria de presunción de inocencia", ha añadido.

A esta tesis se han sumado las defensas de los otros cuatro acusados, la primera mujer de Miñanco, la excuñada y una de sus hijas, así como un empresario que, según el fiscal, actuaba como testaferro del narcotraficante, que han denunciado la "cruzada" que el ministerio público mantiene contra todos ellos.

El letrado del empresario ha añadido además que la instrucción de esta causa se hizo "a espaldas de mi cliente", lo que genera "indefensión" y debe ser motivo de su "absolución".

Ha añadido que la Fiscalía, treinta años después, "sigue atribuyéndole un delito que no sucedió" y ha vinculado las operaciones inmobiliarias en las que intervino a su actividad como promotor y constructor, al asegurar que, si la especulación urbanística fuera delito, "medio país tendría que estar en el banquillo de los acusados".

El fiscal del caso, Jesús Calles, ha rechazado las pretensiones de los abogados de los cinco acusados y ha negado que exista "persecución alguna" contra Miñanco y sus colaboradores.

Calles ha explicado que los hechos juzgados en Vilagarcía "no son los mismos" y que la prescripción solicitada no debe atenderse porque el blanqueo de capitales se habría producido de forma "continuada" desde el año 1988 y no se trataba de hechos "puntuales".

Además, entiende que "no es el momento" de plantear todas estas cuestiones previas, pues éstas ya fueron presentadas el pasado mes de febrero, en la sesión en la que la defensa de Sito Miñanco había pedido la recusación del tribunal al considerar que estaba "contaminado" y no sería imparcial.

La única intervención de Sito Miñanco y los otros cuatro acusados ante el tribunal se ha limitado a mantener su inocencia, al inicio de la vista oral y a preguntas del presidente de la sección segunda de la Audiencia, al asegurar que no se reconocen como autores de los hechos por los que la Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 10 millones de euros.

El juicio se retomará el próximo lunes 29 de octubre, previsiblemente con la declaración del conocido narcotraficante gallego ante el tribunal.